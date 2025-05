EU no notificó el retiro de visa a Gobernadora de BC, dice Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el Gobierno de México esperará la información que Estados Unidos le otorgue para saber las causas de por qué retiró las visas de la Gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda y su esposo Carlos Torres Torres.

”No tenemos ninguna notificación del Gobierno de los Estados Unidos. Ayer lo supimos por el comunicado que emitieron, que emitió la propia Gobernadora, y vamos a esperar a recibir la información, no nos vamos a adelantar”, comentó durante su conferencia de prensa matutina.

”Se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retiran estas visas. Entonces, no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no, no fuimos notificados”, enfatizó, quien explicó, además, que en ninguno de los dos casos el Gobierno mexicano fue notificado por el de Estados Unidos, por lo que urgió a que hubiera siempre una coordinación entre ambos.

”No hemos sido notificados en ningún caso [respecto al retiro de visas de Ávila Olmeda y Torres Torres], y es importante que haya la coordinación y la colaboración que siempre ha habido. Entonces, vamos a esperar a la información antes de emitir cualquier comunicación”, insistió.

”Vamos a esperar la información de por qué fueron retirados. No estábamos informados y el Gobierno de los Estados Unidos tiene que informar al Gobierno de México, entonces vamos a esperar porque no sabemos cuál es la causa”, agregó Sheinbaum Pardo.

Después de que el Gobierno de Estados Unidos le retiró la visa a su esposo, Carlos Torres Torres, la Gobernadora de Baja California reveló la madrugada del 11 de mayo que ella también recibió una notificación “similar”, aunque no confirmó que le hubiera sido retirado su permiso para que como extranjera pudiera entrar a ese país.

“En estos días he sido testigo, una vez más, de lo que verdaderamente significa el amor, la entereza y la lealtad. Mi esposo, Carlos, ha enfrentado una situación, y como en toda vida compartida, esa circunstancia también me ha alcanzado. Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar”, indicó en su cuenta de Facebook.

“Estoy segura y confío plenamente que la situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos. Lo digo con absoluta claridad: Carlos ha actuado siempre con integridad, con entrega y con profundo compromiso por Baja California. Mi respaldo hacia él no es solo personal, es moral y es político. Porque sé quién es y porque nunca ha dejado de dar la cara ni de asumir con responsabilidad lo que no le toca”, agregó Ávila Olmeda.