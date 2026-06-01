EU organiza un nuevo sistema comercial con aranceles; México buscará ‘mejor posición’ frente a otros países: Ebrard

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, advirtió que Estados Unidos está organizando un nuevo sistema comercial que deja atrás el modelo de libre comercio para dar paso al cobro de diferentes aranceles. Ante este escenario, señaló que el objetivo central de México en la revisión del T-MEC no será intentar regresar al pasado, sino asegurar “la mejor posición” frente a las demás naciones con las que el vecino países sostiene relación.

Tras la primera ronda formal de conversaciones para la revisión del tratado, Ebrard explicó que hubo un “cambio tremendo” en los supuestos internacionales y que el mundo del libre comercio tradicional, donde la prioridad era fabricar en los lugares más baratos para maximizar ganancias, “ya no es hoy la realidad en la que estamos viviendo”.

“El sistema anterior era duty free. No pagas ningún arancel. Ese sistema ya no funciona”, sentenció el secretario en rueda de prensa tras la presentación del director general de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Vidal Llerenas. Además, reveló que la administración de Estados Unidos, encabezada por Donald Trump, busca priorizar la retención de empleos en su territorio, por lo que cobrará aranceles diferenciados a los componentes y artículos provenientes del extranjero, destacando que la postura estadounidense actual es exigir “aranceles, aranceles, aranceles”.

México va por una “mejor posición”

Frente a este nuevo esquema, Ebrard reconoció que México no es la economía más grande del mundo como para imponer un retorno al modelo sin impuestos. Por tanto, la meta de la delegación nacional es lograr que el envío de productos desde territorio mexicano siga siendo más barato y atractivo que el de otras naciones como Vietnam, China, Corea del Sur o Indonesia.

El fin es mantener la mejor condición posible entre los más de 180 países que buscan comercializar en el mercado estadounidense, señaló el secretario de Economía.

Sobre las recientes mesas de trabajo, el funcionario detalló que el ambiente fue “amistoso” y enfocado al comercio. Señaló que abordaron temas puntuales como la industria automotriz, el acero, el aluminio y la “seguridad económica”, un concepto que, advirtió, ahora tiene un alcance mucho mayor que en negociaciones anteriores.

Ebrard dijo que la representación mexicana presentará sus propias propuestas el próximo 16 de junio, paso previo a una nueva ronda de negociaciones que se llevará a cabo el 20 de julio en México.

Por último, el funcionario dirigió un mensaje de “certidumbre” a los sectores productivos nacionales y al sector empresarial; admitió que el proceso de revisión será “arduo”, “complejo” y “difícil”, pero aseguró que el país cuenta con una posición sólida y las herramientas necesarias para superar estos nuevos obstáculos comerciales.

México insiste en que EU elimine aranceles a autos y al acero

El pasado miércoles, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México y Estados Unidos dieron inicio a la primera ronda formal de conversaciones rumbo a la revisión conjunta del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC).

En redes sociales, la Secretaría de Economía dijo que Ebrard “destacó una agenda estratégica para fortalecer la competitividad regional y la seguridad de las cadenas de suministro”. Entre los temas que se abordarán se encuentran los aranceles a la industria automotriz y el acero.

Previamente, Marcelo Ebrard señaló en conferencia de prensa que “los ánimos son muy buenos” para la negociación y que el hecho de que exista un calendario demuestra la importancia que Estados Unidos da al proceso.