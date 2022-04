$!EU quita de ‘lista negra’ a ‘El Vicentillo’, hijo de ‘El Mayo’ Zambada

EL VICENTILLO, HIJO DE EL MAYO, YA NO ESTÁ EN NINGUNA PRISIÓN DE EU

El 30 de abril de 2021, se supo que Jesús Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, hijo de Ismael Zambada García, alias El Mayo -líder del Cártel de Sinaloa- ya no se encontraba en ninguna prisión federal estadounidense, según lo informó la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

“Con la información que tenemos disponible en este momento, podemos decirle que Vicente Zambada-Niebla no está bajo custodia de la Oficina de Prisiones”, escribieron voceros de la BOP en respuesta a preguntas de la agencia estadounidense The Associated Press.

La información que dio la BOP, que también fue confirmada por la cadena Univisión, no señaló cuándo salió “El Vicentillo” de la cárcel, ni porqué.

A principios de julio del 2020, un Tribunal de Chicago, Illinois, Estados Unidos, negó la libertad a Zambada Niebla, quien había solicitado la misma a través de una moción, sin embargo, la justicia de EE.UU. alegó que el narcotraficante sinaloense no había “establecido razones extraordinarias y convincentes que justifiquen su liberación”.

El hijo de Ismael Zambada García, alias El Mayo, líder del Cártel de Sinaloa, había expuesto que su “reducción de condena” se tradujera en su liberación inmediata, argumentando que se hallaba en peligro “bajo la amenaza planteada por la pandemia de Covid-19”.

El 30 de mayo del 2019, Zambada Niebla fue sentenciado a 15 años de prisión en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois. En aquella audiencia, tras ser capturado en marzo del 2009, el capo sinaloense ya había cumplido con 10 años de prisión, por lo que se esperaba fuera liberado en el 2024.

Sin embargo, el Tribunal que le negó la libertad adelantada a “El Vicentillo”, presentó “la respuesta instantánea y adjunta de los archivos médicos” de Zambada Niebla, los cuales fueron enviados por la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) en los que se descartaba el riesgo de que el acusado contrajera Covid-19.

En el documento elaborado por el fiscal John R. Lausch y la asistente Erika L. Csicsila, reconocían que el acusado había brindado información constante y veraz al Gobierno de Estados Unidos e incluso destacaban su participación, en enero del 2019, como testigo en el juicio contra su compadre y ex socio, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

El fiscal y la asistente alegaban que debido a esa cooperación de “El Vicentillo” con las autoridades de EE.UU., es que el juez de distrito Rubén Castillo lo condenó a pasar solamente 15 años en prisión, cuando los crímenes cometidos por él entre 1992 y el 2008, cuando trabajó de la mano de su padre “El Mayo” Zambada García, y “El Chapo” Guzmán Loera, le alcanzaban para una sentencia a cadena perpetua.