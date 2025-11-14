EU quita visa al alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora; milita en Morena

El Alcalde de San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval Gámez, de Morena, confirmó la noche del jueves que le fue retirada su visa y aseguró que no existe ninguna averiguación en su contra, ni en México o el extranjero.

En un video difundido a través de sus diversas cuentas en las redes sociales, informó que pretendía ingresar a Estados Unidos para una reunión de colaboración con el tema ambiental, cuando entró a revisión y le fue retirado el documento migratorio.

“Al momento de cruzar, pues obviamente nos pasaron ahí a segunda revisión para verificar mi visa y obviamente la visa, efectivamente, me fue retirada”, explicó Sandoval Gámez.

Sin embargo, aseguró que respeta los procedimientos de cada país y acatará “la orden de una manera muy ordenada”.

“Quiero dejarte en claro que no existe ni en este momento ni en otros ninguna averiguación en mi contra, ninguna averiguación tan por México, como en el extranjero”, dijo.

A pesar de que le retiraron el documento migratorio, agradeció al personal que los atendió en la aduana.

“Nos dieron un trato excelentemente bien en todo, en todo momento, un respeto absoluto”, dijo.