EU reabrirá frontera al ganado mexicano el 24 de agosto

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que, a partir del 24 de agosto de 2026, reabrirá la frontera para el paso de ganado mexicano, tras más de año y medio de restricción impuesta para contener la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo.

El organismo estadounidense detalló que en esa fecha abrirá el puerto de entrada de Douglas, Arizona, colindante con Sonora, e iniciará de manera simultánea los pasos operativos necesarios para las aperturas posteriores en los puertos de Santa Teresa y Columbus, ambos en Nuevo México.

Los envíos estarán sujetos al cumplimiento del Plan de Acción Conjunta y serán sometidos a una inspección en territorio estadounidense para evitar el paso de larvas de gusano barrenador.

Brooke Rollins, titular del USDA, reconoció que el cierre de la frontera durante más de un año fue una medida difícil pero necesaria para controlar la propagación de la mosca que deposita la larva del gusano.

“Gracias al trabajo conjunto del gobierno federal, así como de los socios estatales, locales y de la industria, ahora es seguro reabrir el puerto de Douglas, Arizona, en 30 días para reanudar el movimiento de ganado que se ha practicado durante siglos”, señaló la funcionaria del Gobierno de Donald Trump.

El USDA reconoció que, si bien estados como Sonora y Chihuahua cuentan con una sólida infraestructura en salud animal, el resto del país no ha logrado mitigar la propagación del gusano barrenador.

“Sonora y Chihuahua se consideran los estados mexicanos de menor riesgo de contraer la mosca barrenadora del Nuevo Mundo debido a sus sólidos y bien establecidos programas de inspección y a su distancia geográfica del sur de México, donde se concentra la mayoría de los casos”, detalló el organismo.

El Departamento de Agricultura advirtió que el calendario de apertura será flexible y que los envíos podrán suspenderse nuevamente si se identifican mayores riesgos sanitarios en Chihuahua y Sonora.