EU rechazó extraditar a ‘El Mayo’ Zambada pese a 32 investigaciones en México

El gobierno de Estados Unidos rechazó la solicitud formal de extradición de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), a pesar de que el capo enfrenta en México 32 investigaciones en su contra y órdenes de aprehensión vigentes por delitos cometidos en territorio nacional, informó la institución el 8 de julio de 2026.

En conferencia de prensa, Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, explicó que la petición mexicana deriva de tres causas penales relacionadas con delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó la imposibilidad de atender la solicitud, bajo el argumento de que Zambada García ya enfrenta un proceso ante una Corte de Distrito de ese país.

La fiscal general señaló que la detención del cofundador del Cártel de Sinaloa, ocurrida el 25 de julio de 2024 tras su presunto secuestro en Sinaloa y posterior traslado a territorio estadounidense, abrió una investigación de alta complejidad por posibles violaciones al derecho mexicano e internacional, en la que se indaga si la operación se ejecutó en suelo nacional con participación de agencias extranjeras.

Entre los actos de investigación realizados figuran solicitudes de asistencia jurídica internacional, inspecciones, requerimientos documentales y análisis respecto a la aeronave utilizada para el traslado, la cual habría sido modificada en pintura, luces, combustible y motor, con un número de serie alterado y un despegue desde una pista sin ningún tipo de autorización.

Godoy Ramos subrayó que la información recibida de Estados Unidos ha sido parcial e insuficiente, por lo que la FGR continuará con nuevos actos de investigación para determinar responsabilidades por posibles violaciones a la soberanía nacional, al derecho mexicano y a los principios de cooperación internacional.