EU reclama a México por amenazas a inspectores de aguacate; ‘hoy se resuelve’ problema: AMLO

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación, afirmó este viernes 18 de febrero que espera que la próxima semana se regularicen las exportaciones del aguacate provenientes de México hacia Estados Unidos.

Desde el pasado 11 de febrero, el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos decidió suspender las importaciones del aguacate provenientes de México, debido a las amenazas recibidas por un inspector de calidad en Michoacán.

Durante la conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde Ciudad Juárez, en Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que tiene información de que “hoy posiblemente se resuelva lo del aguacate”.

En su turno, el titular de la Segob reveló que funcionarios mexicanos ya se reunieron con autoridades de EU para normalizar la exportación del aguacate, y apuntó que la nueva propuesta tiene que ver con las medidas de seguridad a supervisores estadounidenses.

“Hay una propuesta para que se pueda regularizar la exportación de aguacate, hoy debe de emitirse una resolución. Nosotros estamos que sea positiva y a partir de la semana próxima se pueda reanudar el proceso de exportación”, dijo.

“Es básicamente un asunto de revisar la regulación, hay medidas de seguridad que se habían convenido entre Gobierno del Estado, Federal y las autoridades encargadas de revisar el aguacate de exportación, y se van a revisar estos mecanismos”, declaró López Hernández.





AGRICULTURA DE EU RECLAMA A MÉXICO POR AMENAZAS, QUE NO SON NUEVAS, RECUERDA

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México se reunió con varias autoridades estadounidenses y locales para revisar las medidas y protocolos de seguridad. Sin embargo, el jueves el USDA dijo que mantendrá la prohibición hasta que haya “garantías de que la vida de nuestros empleados no está en riesgo”.

El Gobierno de EU pidió garantías de seguridad para sus agentes adscritos al Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria y que laboran en México, luego de la amenaza a uno de sus agentes en Michoacán y que derivó en la suspensión de exportaciones del fruto mexicano a Estados Unidos, previo al Super Bowl.

La exportación de aguacate mexicano hacia EU se encuentra suspendida de forma temporal y se trabaja con la autoridad en México para encontrar solución a los problemas de inseguridad a que se enfrentan, según indicó el Departamento de Agricultura estadounidense.

El 11 de febrero pasado, el Oficial de Seguridad Regional asignado a la Embajada de Estados Unidos en México, consideró que una amenaza hecha a empleados que trabajan para el programa de aguacate del APHIS en Michoacán, fue creíble, por lo que se decidió suspender las inspecciones requeridas para la exportación del fruto michoacano, agregó el USDA.

“Desde ese día, el APHIS ha estado trabajando estrechamente con el RSO de la embajada, para buscar solución a los continuos problemas de seguridad en México. El APHIS y el RSO se han reunido con las cabezas de la Embajada, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México, y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México para desarrollar protocolos que se aboquen a la situación”, abundó.

“Debemos recibir garantías de que las vidas de nuestros empleados no están en riesgo mientras trabajan para asegurar que los productos agrícolas de México cumplen con los requisitos de certificación y exportación que protegen a los productores estadounidenses de plagas y enfermedades”, destacó el Departamento de Agricultura de EU.

El Gobierno estadounidense añadió que los incidentes de seguridad en México no se han limitado al programa de aguacate, ya que en 2020, fue asesinado un empleado del USDA que llevaba a cabo actividades de detección y erradicación en apoyo a los programas contra la mosca de la fruta, así como otras plagas y enfermedades de los cítricos en el norte de México.

El USDA detalló que en el caso de las inspecciones para el aguacate mexicano, un inspector del APHIS cuestionó la integridad de un embarque en particular, y se rehusó a certificarlo con base en cuestiones concretas. Después recibió una amenaza telefónica contra él y su familia.

“El USDA espera que esta situación sea resuelta de manera que asegure que las exportaciones de aguacate puedan reanudarse, al tiempo que las vidas de las personas que trabajan para poner aguacates en las mesas estadounidenses no se encuentren en riesgo por simplemente cumplir con sus labores de protección”, subrayó el Departamento de Agricultura de EU.

El pasado 16 de febrero, la Embajada estadounidense en México dijo que “las exportaciones mexicanas [de aguacate] no están bloqueadas, de ahí que la suspensión del programa de inspección no afecta a los aguacates en tránsito”.

Ello significa que el fruto que aún no inspecciona la autoridad estadounidense no va a poder verificarse ni a enviarse a EU hasta que la situación de seguridad de los inspectores estadounidenses no se revise, así como los protocolos de protección no se vuelvan a implementar en favor del personal de sanidad de Estados Unidos.

Un día antes, el pasado 15 de febrero, el Gobierno de Michoacán anunció un protocolo de seguridad, junto con la Embajada de Estados Unidos y productores michoacanos, con el objetivo de reactivar la exportación del aguacate a EU.

Según afirmó el Gobierno estatal, entre dichas acciones está “la implementación de una célula de seguridad”, así como un mapeo en los 59 municipios de la zona aguacatera, para blindar a productores, empacadores y exportadores.

Por su parte, el Gobierno Federal respaldó, a través de un comunicado, dicha estrategia propuesta por la Administración encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y se dijo atento “para reforzar las medidas que sean necesarias para fortalecer el mecanismo propuesto”.