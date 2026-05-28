EU retira a narcos mexicanos muertos de su lista negra; ‘Cheyo Ántrax’, ‘El Lazca’ y ‘Nacho Coronel’, entre ellos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó a cinco narcotraficantes mexicanos fallecidos de la lista de personas bloqueadas que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), como parte de una revisión más amplia que alcanzó a 76 entidades con designaciones consideradas obsoletas.

Entre los cinco mexicanos retirados este 28 de mayo figuran Ignacio Coronel Villareal, “Nacho Coronel”, considerado uno de los máximos jefes del Cártel de Sinaloa; Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, líder de Los Zetas; Sigifredo Nájera Talamantes, “El Canicón”, operador zeta en Nuevo León; Gonzalo Inzunza Inzunza, “El Machoprieto”, operador del Cártel de Sinaloa en el noroeste del País; y Eliseo Imperial Castro, “El Cheyo Ántrax”, cofundador del brazo armado de Los Ántrax.

Las autoridades estadounidenses señalaron que la decisión forma parte de la estrategia de modernización de sanciones impulsada por Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de EU (DOT, por sus siglas en inglés), quien identificó en la lista entradas que carecen de identificadores suficientes para su verificación continua y que no representan una amenaza actual.

Bessent subrayó que el objetivo de la modernización es mantener las sanciones selectivas, eficaces y alineadas con las prioridades económicas y de seguridad nacional, y que el éxito de estas medidas se mide por su impacto, no por la cantidad de nombres incluidos en las listas.

La estrategia busca concentrar los recursos institucionales en amenazas complejas y de alto riesgo vigentes.

Los cinco casos ilustran trayectorias criminales de largo aliento que concluyeron de manera violenta o en reclusión. Coronel Villareal, apodado “El rey del cristal” por su control sobre laboratorios clandestinos de metanfetamina y el trasiego de cocaína colombiana hacia EU a través de la denominada Ruta del Pacífico, fue abatido el 29 de julio de 2010 en un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacionalen Guadalajara, Jalisco.

Lazcano Lazcano cayó el 7 de octubre de 2012 tras un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina en el municipio de Progreso, Coahuila.

Nájera Talamantes había sido detenido el 20 de marzo de 2009 en Saltillo, Coahuila, y murió en prisión seis años después a consecuencia de un paro cardíaco mientras se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano.

Inzunza Inzunza fue abatido en diciembre de 2014 durante un enfrentamiento con elementos de Semar en la zona hotelera de Puerto Peñasco, Sonora.

Imperial Castro fue asesinado en mayo de 2024 con al menos 40 disparos cuando circulaba a bordo de una camioneta en Culiacán, Sinaloa. El fiscal estadounidense Breon Peace reveló días después que Ismael “El Mayo” Zambada habría ordenado el asesinato de su sobrino luego de enterarse de que este cobraba deudas a su nombre para beneficio propio y sin su autorización.

La revisión forma parte de un esfuerzo más amplio del Tesoro por depurar designaciones que datan de más de una década y que, al referirse a personas fallecidas o redes criminales desmanteladas, han perdido efectividad práctica como instrumento de presión.