$!EU revoca restricciones para aerolíneas mexicanas; abrirán más vuelos desde el AIFA y AICM

Estados Unidos revocó las restricciones que impedían a las aerolíneas mexicanas abrir nuevos vuelos hacia su territorio desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM). La medida, adoptada por el Departamento de Transporte estadounidense (DOT por sus siglas en inglés) con efecto inmediato, dejó sin efecto la Orden 213-2 que limitaba las operaciones de los transportistas nacionales. Con esto, las aerolíneas del País recuperan la posibilidad de ampliar su oferta hacia Estados Unidos.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) señalaron que esta determinación surgió como resultado del trabajo coordinado y del proceso de diálogo técnico entre ambos gobiernos, fortalecido a partir del Memorándum de Consultas suscrito en mayo de 2026. Las autoridades mexicanas señalaron que esta resolución “representa un avance significativo para la conectividad aérea entre ambos países y abre nuevamente la posibilidad de desarrollar rutas y frecuencias desde el AICM y del AIFA hacia el mercado estadounidense”. Asimismo, destacaron que la decisión refleja “la voluntad de ambos gobiernos de avanzar hacia una nueva etapa de la relación bilateral en materia de aviación, basada en el diálogo, el respeto de la soberanía, la cooperación institucional, la aplicación de las mejores prácticas internacionales y el fortalecimiento permanente de la seguridad y eficiencia del transporte aéreo”. Finalmente, el gobierno federal indicó que continuará la colaboración con las autoridades de Estados Unidos con el propósito de “fortalecer la conectividad entre ambos países y generar mayores oportunidades para pasajeros, trabajadores y aerolíneas, así como para consolidar un sistema de aviación seguro, competitivo, moderno y confiable”.