EU revoca visas a directivos de transportadora mexicana, por facilitar migración irregular

El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas de entrada a un número indeterminado de ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte, con sede en México. La medida fue impuesta como sanción por facilitar la migración irregular desde la región del Mar Caribe y Centroamérica hacia territorio estadounidense.

Según el comunicado oficial, las investigaciones indicaron que los individuos señalados organizaban el transporte de extranjeros, incluidos menores de edad, desde el Caribe y otras regiones hasta puntos de tránsito en América Central, donde posteriormente fueron detectados intentando ingresar de manera ilegal a Estados Unidos.

La acción fue tomada bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que prohíbe la entrada a aquellas personas cuyo ingreso o actividades propuestas tendrían consecuencias adversas potencialmente graves para la política exterior estadounidense.

Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado, informó que la revocación de visas representa una muestra de que la Administración del presidente Donald Trump no tolerará intentos de socavar la soberanía nacional.

“Estados Unidos no tolerará ningún intento de socavar nuestra seguridad nacional o nuestras leyes de inmigración. El Departamento garantizará que quienes lucran con la inmigración ilegal enfrenten consecuencias, y atacaremos agresivamente las redes de tráfico para proteger nuestras fronteras”, señaló el comunicado.

Durante 2025, el Departamento de Estado había sancionado previamente con la revocación de visas a directivos de firmas de transporte con sede en Nicaragua por facilitar el traslado de migrantes irregulares hacia Estados Unidos. La Administración del ex presidente Joe Biden Jr. había tomado acciones similares con anterioridad.