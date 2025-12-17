EU sanciona al Cártel Santa Rosa de Lima y acusa que ‘El Marro’ lo dirige desde prisión

El Gobierno de Estados Unidos sancionó al Cártel Santa Rosa de Lima tras identificarlo como una organización criminal transnacional.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó formalmente que José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, continúa dirigiendo las operaciones de la estructura delictiva desde el interior de una prisión en México, enviando instrucciones a sus colaboradores por medio de sus familiares y abogados.

Según el informe del Departamento del Tesoro, Yépez Ortiz facilitó desde el cautiverio la creación de alianzas estratégicas con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo para enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El líder criminal, quien fue detenido originalmente el 2 de agosto de 2020 durante un operativo de las Fuerzas Armadas en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, fue trasladado en 2024 del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, al Cefereso Número 14, ubicado en el estado de Durango.

La sanción contra el Cártel Santa Rosa de Lima se fundamenta en la Orden Ejecutiva 13581, la cual permite el congelamiento de activos de organizaciones criminales que socavan intereses estadounidenses y afectan el mercado legítimo de energía.

Las autoridades de Estados Unidos señalaron que el robo de combustible y petróleo en el denominado “Triángulo de las Bermudas” de Guanajuato es la principal fuente de ingresos del grupo, actividad que ha privado al Gobierno de México de recursos económicos cruciales y ha fomentado un mercado negro transfronterizo.

En acciones recientes vinculadas a la estructura operativa del Cártel Santa Rosa de Lima, el 14 de febrero de 2025 fue detenida Candelaria “N” en el municipio de Villagrán de Juárez, Guanajuato, identificada como la presunta operadora principal de Yépez Ortiz en libertad.

Candelaria “N”, quien mantenía una relación con una persona privada de la libertad en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de León de los Aldama, es señalada como el enlace para ordenar homicidios y ataques contra elementos policiales, además de estar presuntamente involucrada en el asesinato de Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Morena a la Alcaldía de Celaya de Celaya, ocurrido el 1 de abril de 2024.

Respecto a la situación jurídica de los familiares de “El Marro”, el 19 de junio de 2024, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, entonces Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, denunció que un juez de Querétaro ordenó la liberación de Luis Antonio Yépez, “El Monedas”, hijo del líder criminal, tras haber sido capturado en enero de ese mismo año.

Por otro lado, Juan Rodolfo Yépez Ortiz, “El Rudy”, hermano del capo, fue detenido el 8 de noviembre de 2022 en Tecate, Baja California, en posesión de 60 mil dólares estadounidenses y 40 mil 500 pesos mexicanos.

Actualmente, José Antonio Yépez Ortiz enfrenta una sentencia de 60 años de prisión dictada el 14 de enero de 2022 por el delito de secuestro agravado en contra de una empresaria de Celaya de Celaya.

El Gobierno de Estados Unidos reiteró que el combate al robo de hidrocarburos es una prioridad para la administración encabezada por el Presidente Donald Trump, debido a que este ilícito representa la mayor fuente de financiamiento para los cárteles mexicanos fuera del tráfico de drogas.