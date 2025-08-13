EU sanciona red de fraude de tiempo compartido del CJNG en Puerto Vallarta

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT), sancionó a cuatro personas y 13 empresas mexicanas vinculadas a un fraude de tiempo compartido liderado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Estas personas y empresas tienen su sede en Puerto Vallarta o sus alrededores, un popular destino turístico que también sirve como bastión estratégico del CJNG. El CJNG, un cártel brutalmente violento, está designado por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera (OTE) y complementa cada vez más sus ingresos del narcotráfico con fuentes alternativas de ingresos, como el fraude de tiempo compartido y el robo de combustible”, indicó el USDT, en un comunicado.

“Las sanciones de hoy se dirigen a los líderes del CJNG y a una filial cuya extensa red corporativa se utilizó en sus operaciones de fraude de tiempo compartido en Puerto Vallarta, México, un popular destino turístico. El CJNG es uno de los cárteles más poderosos y violentos de México”, señaló Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés).

“Los esquemas de fraude de tiempo compartido del CJNG se basan en centros de llamadas atendidos por teleoperadores angloparlantes que se hacen pasar por corredores, abogados o funcionarios gubernamentales para engañar a las víctimas y lograr que paguen ‘honorarios’ e ‘impuestos’ por adelantado. Según datos del [Buró Federal de Investigaciones] FBI, víctimas estadounidenses habrían perdido casi $300 millones [de dólares] en esquemas de fraude de tiempo compartido en México entre 2019 y 2023”, detalló Bruce.

“Estados Unidos se compromete a proteger a sus ciudadanos y a desmantelar las actividades ilícitas y perjudiciales de los cárteles. Se anima a las víctimas de fraude de tiempo compartido a presentar una denuncia ante el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI . En el caso de las víctimas de edad avanzada, las instituciones financieras también pueden remitir a sus clientes a la Línea Nacional de Atención al Cliente contra el Fraude a Personas Mayores del Departamento de Justicia al 833-FRAUD-11”, finalizó el vocero del DOS.

“Vamos a por los cárteles terroristas de la droga, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que están inundando nuestro país con fentanilo. Estos cárteles siguen creando nuevas formas de generar ingresos para impulsar sus operaciones terroristas. Bajo la dirección del presidente Trump, continuaremos nuestros esfuerzos para erradicar por completo la capacidad de estos cárteles para generar ingresos, incluyendo sus intentos de aprovecharse de los estadounidenses mayores mediante el fraude de tiempo compartido”. declaró Scott Bessent, titular del USDT.

“El Departamento del Tesoro ha tomado una serie de medidas dirigidas a las diversas fuentes de ingresos que benefician a los cárteles, incluyendo el robo de combustible, el tráfico de personas, la extorsión y el fraude. Mientras el Departamento del Tesoro y sus socios buscan interrumpir las fuentes de ingresos de los cárteles, es importante recordar a los actuales propietarios de tiempos compartidos en México: si una oferta de compra o alquiler no solicitada parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. Quienes estén considerando comprar un tiempo compartido en México deben realizar la debida diligencia”, abundó el Departamento del Tesoro de EU.

“La medida de hoy se tomó de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 14059, que combate la proliferación de drogas ilícitas y sus medios de producción, y con la OE 13224, en su versión modificada, que combate a terroristas y a quienes les apoyan. La medida de hoy también se tomó en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México”.

“El CJNG es considerado uno de los cárteles más poderosos del mundo. Ha llevado a cabo actos de violencia intimidantes, incluyendo ataques contra el ejército y la policía mexicanos con armamento de uso militar, el uso de drones para lanzar explosivos contra las fuerzas del orden mexicanas, y asesinatos e intentos de asesinato de funcionarios mexicanos. El CJNG también ha ejecutado a sus propios reclutas que desafían las órdenes. Todo esto se perpetra para promover la incesante búsqueda del CJNG de ganancias ilícitas. Además del narcotráfico, principal fuente de ingresos del grupo, el CJNG también genera fuentes alternativas de ingresos mediante el robo de combustible, la extorsión y el fraude de tiempo compartido, entre otras actividades”, enfatizó el Departamento del Tesoro de EU.

“El 8 de abril de 2015 , la OFAC designó al CJNG de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin) por su importante papel en el narcotráfico internacional. El 15 de diciembre de 2021 , la OFAC también designó al CJNG de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059. El 20 de febrero de 2025 , el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó al CJNG como Organización de Operaciones Extranjeras (OTF) y Terrorista Global Especialmente Designado (TGED)”.

“Los cárteles con sede en México han estado atacando a propietarios estadounidenses de tiempo compartido a través de centros de llamadas en México, atendidos por teleoperadores que hablan inglés con fluidez. A partir de aproximadamente 2012, el CJNG tomó el control de las estafas de tiempo compartido en Puerto Vallarta, Jalisco, México, y sus alrededores. Estas complejas estafas suelen estar dirigidas a estadounidenses mayores, quienes pueden perder los ahorros de toda su vida. El ciclo de estas estafas puede durar años, causando devastación financiera y emocional a las víctimas, a la vez que enriquece a cárteles como el CJNG”.

“Los cárteles generalmente obtienen información sobre propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México de cómplices internos en complejos turísticos. Tras obtener información sobre los propietarios, los cárteles, a través de sus centros de atención telefónica, contactan a las víctimas por teléfono o correo electrónico y afirman ser corredores, abogados o representantes de ventas de tiempo compartido con sede en Estados Unidos, en los sectores del tiempo compartido, viajes, bienes raíces o servicios financieros”, reveló el USDT.

“El fraude puede incluir estafas de salida de tiempo compartido (también conocidas como estafas de reventa), estafas de realquiler de tiempo compartido y estafas de inversión en tiempo compartido. El tema común es que se les pide a las víctimas que paguen ‘cuotas’ e ‘impuestos’ por adelantado antes de recibir el dinero que supuestamente se les debe. Este dinero nunca llega, y se les incita continuamente a pagar ‘cuotas’ e ‘impuestos’ adicionales para finalizar las transacciones. Generalmente, se les pide a las víctimas que envíen estas ‘cuotas’ e ‘impuestos’ mediante transferencias bancarias internacionales a cuentas en bancos y casas de bolsa mexicanos”, subrayó la OFAC.

“Tras estas estafas iniciales, pueden ocurrir estafas de revictimización. Los estafadores pueden hacerse pasar por bufetes de abogados, alegando que pueden iniciar procedimientos en nombre de las víctimas para recuperar los fondos perdidos a cambio de un pago inicial. En otros casos, los estafadores se hacen pasar por funcionarios gubernamentales, incluyendo la OFAC , alegando que las víctimas han realizado transacciones sospechosas y exigiendo multas para liberar sus fondos o arriesgarse a ser encarceladas”, abundó el USDT.

“El 16 de julio de 2024 , la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, la OFAC y el FBI emitieron un Aviso conjunto sobre fraude de tiempo compartido asociado con organizaciones criminales transnacionales (TCO) con sede en México, incluido uno en español, para proporcionar a las instituciones financieras una descripción general de estos esquemas, tipologías financieras asociadas e indicadores de alerta. En el período de seis meses posterior a este Aviso, FinCEN recibió más de 250 Informes de Actividades Sospechosas, y los declarantes informaron aproximadamente 1300 transacciones por un total de $23.1 millones, enviadas principalmente de individuos con sede en EU a contrapartes en México. Con base en el análisis de FinCEN, las víctimas de fraude en EU. enviaron un promedio de $28,912 y una cantidad mediana de $10,000 por transacción a los presuntos estafadores que posiblemente trabajaban para TCO con sede en México”.

“Los tres miembros de alto rango del CJNG más involucrados en el fraude de tiempo compartido son Julio César Montero Pinzón (Montero), Carlos Andrés Rivera Varela (Rivera) y Francisco Javier Gudiño Haro (Gudino). Estos tres individuos también han formado parte de un grupo de represión del CJNG con sede en Puerto Vallarta que orquesta asesinatos de rivales y políticos con armas de alto calibre”.

“Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 % o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización general o específica emitida por la OFAC, o exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas”, finalizó el Gobierno de EU.