EU y México refuerzan seguridad en frontera de Ciudad Juárez

Fuerzas de seguridad de Estados Unidos y de México realizaron el 13 de agosto de 2026 ejercicios conjuntos en la zona fronteriza entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, territorio donde opera el cártel de Juárez, organización criminal designada como terrorista por el Gobierno de Estados Unidos un mes antes.

La demostración de capacidades del lado estadounidense fue encabezada por la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), mientras que del lado mexicano participaron elementos militares y de la Guardia Nacional (GN).

En el ejercicio intervinieron numerosos vehículos policiales y militares de ambos países, que recorrieron los caminos de terracería que bordean el Río Bravo, frontera natural vigilada por Estados Unidos, que a escasos metros levantó una barrera metálica para impedir el cruce de migrantes sin documentos. También participaron helicópteros desde los cuales descendió con cuerdas personal de fuerzas especiales.

“Queremos enseñarles, mostrarles, que estamos todos unidos”, declaró a periodistas Roberto Domínguez, subjefe de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas. “La frontera está más segura que nunca”, añadió el funcionario, quien subrayó que ambos países trabajan de manera coordinada para llevar ante la justicia a los traficantes de drogas y de personas que operan en la zona limítrofe.

El Gobierno del Presidente estadounidense, Donald Trump, incorporó el mes previo al cártel de Juárez a la lista de organizaciones criminales designadas como terroristas. Esa agrupación figuró entre las más poderosas de México hasta hace aproximadamente 20 años, pero fue mermada por la captura de sus liderazgos y por sus confrontaciones con otras bandas delictivas.

Washington también designó como organizaciones terroristas a Los Viagras, con base en Michoacán, así como a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, considerados los de mayor poder en la actualidad.

Desde su regreso a la presidencia estadounidense en enero de 2025, Trump ha reclamado a México por el tráfico de migrantes y de drogas hacia territorio estadounidense, y ha amenazado con la imposición de aranceles como mecanismo de presión.

Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) correspondientes a julio de 2026, las detenciones de migrantes realizadas por la Patrulla Fronteriza registraron una caída de 94 por ciento durante el segundo mandato de Trump.