El actor mexicano Eugenio Derbez confirmó -como lo había revelado el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su libro ‘¡Gracias!’, aunque las fechas no coincidieron-, que líderes de la oposición lo buscaron para ofrecerle la candidatura presidencial para 2024, luego de enfrentarse, en marzo de 2022, con el titular del Poder Ejecutivo Federal, por sus críticas a la obra del Tren Maya.

En entrevista con el diario español El País -publicada el 16 de marzo de 2024-, Derbez recordó que tras su confrontación con AMLO, en el diario Reforma lo incluyó en una encuesta de posibles candidatos presidenciales, en donde salió en cuarto lugar, sin ser político y sin promoverse para ello.

Aunque no dijo quiénes, ni de cuál partido, el actor mexicano señaló que líderes de oposición lo contactaron, para preguntarle si le interesaba una candidatura. Asimismo, Derbez confesó que sí valoró dicha posibilidad.

“A raíz de que empecé esta lucha por defender la Riviera Maya y los cenotes empecé a adquirir visibilidad política, al grado de que hicieron una encuesta en el periódico Reforma y salí en cuarto lugar, sin haber hecho nada, sin ser político y sin decir que quería ser candidato”, señaló el actor.

“Me contactaron para plantearme si me interesaba y lo llegué a valorar muy seriamente. En esta etapa de mi vida tengo todo lo que necesito y me pregunté cómo no había llegado nadie al poder que diga: ‘Ya lo tengo todo, no tengo que robar para vivir’”, apuntó.

Sin embargo, el actor señaló que le encantaría poder ayudar a los mexicanos, principalmente porque no le debía favores a nadie y no conocía a ningún político. No obstante, sostuvo que el precio de sentarse en la silla presidencial “es muy alto”.

Al ser cuestionado respecto a si volvería a plantearse dicha posibilidad en el futuro, el también productor de cine dijo: “Posiblemente, en una de esas me animo algún día, pero, por el momento, preferí decir no”.

En el capítulo 17 de su libro, titulado “El 1º de julio de 2018”, López Obrador narró que un grupo de empresarios le comunicaron al entonces presidente Enrique Peña Nieto, que los sondeos realizados por ellos indicaban que el también comediante podría ganarle en las elecciones presidenciales de ese mismo año.

“Unos meses antes de las elecciones, como manteníamos una amplia ventaja en las encuestas, el grupo oligárquico, en su desesperación, volvió a visitar a Peña para decirle que contaban con sondeos según los cuales me ganaría el comediante Eugenio Derbez; una de mis gargantas profundas me contó que Peña respondió: ‘Señores, por favor, sean serios’”, escribió el actual presidente de la República.