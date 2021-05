Evelyn Salgado, hija de Félix, inicia campaña para gubernatura de Guerrero por Morena

Evelyn Salgado Pineda inició, este miércoles 5 de mayo -a un poco más de un mes del día de la jornada electoral del próximo 6 de junio- su campaña como candidata del partido Morena a la gubernatura de Guerrero, en la cual sustituyó a su padre, Félix Salgado Macedonio.

La joven de 39 años de edad, llegó junto al senador con licencia, a su madre, María de Jesús Pineda Echeverría, y a sus hermanas-, al parque de la colonia La Laja, en Acapulco, lugar donde ya la esperaban al menos mil personas, además del ex subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo y la candidata de Morena a la alcaldía de Acapulco, Abelina López Rodríguez.

”Pensaron que nos iban a detener pero aquí estamos de pie nuevamente para retomar nuestra lucha y no vamos a descansar hasta que Evelyn sea gobernadora de Guerrero”, expresó el dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, acompañado de candidatos a diputados locales y federales.

Salgado Pineda sustituyó a su padre, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le cancelaron la candidatura a gobernador de Guerrero por Morena, debido a que no presentó su informe de gastos de precampaña.

En su turno, el tres veces candidato a gobernador -dos de ellas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD)-, afirmó que el INE y el “TRIFE” usaron “sus mañas” para evitar el arranque de campaña de su hija, no entregándoles la clave para poder acceder a la confirmación de la candidatura de la joven, por lo que dichos órganos electorales van “a caer”.

”Evelyn es mejor que yo y va a ser una buena gobernadora. Una vez que Evelyn gane la gubernatura yo regreso al cargo de senador de la República”, mencionó Salgado Macedonio, quien aseguró, además, que su intención de volver al Senado, es seguir apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador desde la Cámara alta.

Por otra parte, Salgado Macedonio denunció que el INE ya le contabilizó a su hija un millón de pesos de gastos, cuando todavía no comenzaba su recorrido por el estado. Además, recordó que los consejeros del Instituto y los magistrados del TEPJF pretendieron retirarlo de la contienda, pero “ahora hay dos, hay Toro y hay Tora, gobernadora”.

”Le notificaron [a Salgado Pineda] que ya lleva más de un millón de gastos y va comenzando su campaña hasta hoy, y ya le llegó otra notificación para decirle que tiene hasta mañana a las 12 para que rinda su primer informe de gastos de campaña, ¿Qué va a informar ella?”, expresó el senador con licencia.

Un reporte del INE, citado por el diario Reforma, señala que Salgado Pineda todavía no comenzaba su campaña y ya reportó gastos por un millón 37 mil 795 pesos, los cuales 588 mil fueron para gastos operativos de campaña, 318 mil de propaganda en la vía pública y 120 mil para propaganda en internet.

”Parte de estos gastos también se los heredó su papá, Félix Salgado, quien fue candidato por dos semanas. De acuerdo con el reporte del INE, a la candidata se le registra una aportación personal a la campaña por 100 mil pesos, y el tope de gastos es de 35 millones”, señaló el citado rotativo.

Por su parte, Salgado Pineda afirmó que su campaña será austera, sin derroches, sin espectaculares, ni propaganda, a “ras de tierra”. Además, prometió que su gobierno estará basado en cinco ejes de trabajo: economía, salud, educación, seguridad y turismo, tal como su padre aseguró en su momento, como candidato a gobernador.

”Creyeron que nos habían vencido, pero hoy estamos más fuertes que nunca”, dijo la ahora candidata a gobernadora, quien ofreció seguir los principios de la llamada “Cuarta Transformación”, de no robar, no mentir y no traicionar, hacer un gobierno incluyente, de cero tolerancia a la corrupción.

”Hoy es un día que tenemos que festejar y celebrar, pues es un día de alegría y esperanza para los guerrerenses”, expresó Salgado Pineda, quien agradeció a su padre, el cual “ha sido la guía de su camino político”, y a quien calificó como “un gran luchador social”.

”Las mujeres y los jóvenes serán el motor de esta cuarta transformación, este gobierno será incluyente, trabajaremos por y para ellos, la inclusión social será el espíritu del gobierno que encabezaré”, aseguró la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero.

VAMOS A ESPERAR A QUE EL PUEBLO DECIDA EN GUERRERO: AMLO

Cuestionado por la prensa respecto a que si es nepotismo que se designe a la hija de Salgado Macedonio como candidata a la gubernatura por Morena, el presidente López Obrador insistió, el pasado 3 de mayo, que se deje al pueblo que elija y decida en Guerrero.

”Que nadie se ofusque, ni se ponga nervioso. Hay que tenerle confianza al pueblo. No podemos nosotros suplantar el papel protagónico de los ciudadanos, es el pueblo el que manda, el que decide, esa es la democracia, no los medios de información, no los gobernantes, no el INE, no el TRIFE (sic), con el debido respeto”, planteó el mandatario nacional.

Asimismo, el político tabasqueño dijo que ya habló mucho del caso, y “están desatadas las campañas, no nos metemos en eso”. Sin embargo, después agregó que el pueblo es soberano y es el que manda en la democracia. “Van a haber elecciones, van a ir los ciudadanos a participar, a depositar una boleta, voto libre secreto [...] y vamos a esperar a que el pueblo decida. Eso es todo, es tan sencillo”.

REGISTRAN A EVELYN SALGADO COMO CANDIDATA DE MORENA EN GUERRERO

El pasado 2 de mayo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero aprobó la candidatura de Salgado Pineda, quien tomó el lugar de su padre al que la autoridades electorales federales le canceló el derecho a registrarse por no presentar gastos de precampaña.