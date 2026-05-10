Evita Sheinbaum pronunciarse sobre ataque a casa de Rocha Moya en Culiacán

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre el ataque a balazos registrado el 9 de mayo contra una antigua vivienda del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en la colonia Las Quintas de Culiacán.
Al ser cuestionada sobre si se reforzaría la seguridad del Mandatario estatal a raíz del incidente, respondió con una sola frase: “Ya sacó un comunicado la Secretaría de Seguridad de Sinaloa.”
La pregunta fue formulada a Sheinbaum Pardo este domingo a su llegada a Bahía de Lobos, en Sonora, donde encabezó la presentación del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui.
La Mandataria nacional no ofreció más declaraciones respecto al ataque ni respecto a las medidas de protección del Gobernador con licencia, quien se separó del cargo tras ser señalado por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El inmueble atacado, ubicado sobre la calle Lago de Cuitzeo, esquina con el bulevar Sinaloa, en la colonia Las Quintas, fue el hogar de Rocha Moya durante su etapa como Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y se encontraba deshabitado desde hacía más de 10 años al momento de la agresión.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que no se registraron personas heridas y que personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y de la propia dependencia realizaba los peritajes correspondientes en la zona para dar con los responsables.