Evita Sheinbaum pronunciarse sobre ataque a casa de Rocha Moya en Culiacán

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre el ataque a balazos registrado el 9 de mayo contra una antigua vivienda del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en la colonia Las Quintas de Culiacán.

Al ser cuestionada sobre si se reforzaría la seguridad del Mandatario estatal a raíz del incidente, respondió con una sola frase: “Ya sacó un comunicado la Secretaría de Seguridad de Sinaloa.”

La pregunta fue formulada a Sheinbaum Pardo este domingo a su llegada a Bahía de Lobos, en Sonora, donde encabezó la presentación del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui.