$!Ex Alcalde de Fresnillo, Zacatecas, es asesinado en Guadalajara

Benjamín Medrano Quezada, ex Alcalde de Fresnillo, Zacatecas, y quien contaba con una orden de aprehensión vigente por un presunto fraude de más de 60 millones de pesos, fue asesinado en Guadalajara, Jalisco.

El ataque ocurrió el 7 de julio en la Colonia Santa Elena de la Cruz, pero su identidad fue confirmada hasta este 10 de julio por sus familiares.

Según reportes, el hecho se registró a las 19:21 horas en el cruce de las calles Flores de Experiencia y Sintra, en la Colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego y una persona lesionada.

Al llegar, policías localizaron a un hombre con una herida de bala en el rostro; paramédicos que acudieron al sitio únicamente confirmaron su fallecimiento.

Según los primeros testimonios recabados por las autoridades, la víctima se encontraba en un establecimiento de venta de nieves y aguas frescas cuando un sujeto que llegó en motocicleta le disparó de manera directa para después escapar.

Un adolescente de 17 años, quien acompañaba al fallecido, informó a los oficiales que se trataba de un vecino de la zona.

En la escena fueron asegurados indicios balísticos correspondientes a un arma corta calibre 9 milímetros, mientras agentes ministeriales iniciaron la carpeta de investigación.

Medrano Quezada tuvo una larga trayectoria política en Zacatecas, transitando por las filas del Partido del Trabajo y el Partido Revolucionario Institucional, al que se afilió formalmente en 2011.

Fue Regidor de Zacatecas de 1995 a 1998; Diputado local de 2010 a 2013, periodo en el que presidió la Comisión de Hacienda de la LX Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas; y gobernó el municipio de Fresnillo de 2013 a 2015.

Posteriormente solicitó licencia definitiva a la Alcaldía para postularse como Diputado federal por el Distrito 1 de Zacatecas, cargo que ocupó de 2015 a 2018 en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Paralelamente a su carrera política, Medrano Quezada tuvo una fuerte presencia en la gestión de eventos públicos de entretenimiento y fiestas patronales.

Fue tesorero de la Asociación Nacional de Ferias y Fiestas Populares de México y participó en la coordinación o presidencia de patronatos feriales en Nayarit, Chihuahua, Colima y la Feria Nacional de la Plata en Fresnillo.

Esta trayectoria lo llevó a ser designado presidente del patronato de la Feria Nacional de Zacatecas en su edición 2019, gestión que originó posteriores auditorías y denuncias por desvío de recursos, entre ellas la contratación con fondos públicos de artistas internacionales, como Ricky Martin, que finalmente no se presentaron en el foro ferial.

En 2022, la Secretaría de la Función Pública de Zacatecas presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción del estado en su contra por defraudación al erario por más de 60 millones de pesos.

Al ser citado por un juez de control, Medrano Quezada no se presentó a la audiencia, lo que derivó en la emisión de una orden de aprehensión en su contra.

Su defensa tramitó un amparo para frenar su captura, pero el recurso le fue negado, por lo que fue considerado prófugo de la justicia.

En un caso similar, autoridades de Jalisco confirmaron el asesinato de José Ramírez Yáñez, ex Alcalde de Gómez Farías, quien ocupó el cargo en 1992.

Ramírez Yáñez fue localizado sin vida en un cuerpo de agua de la localidad y, según la Fiscalía del Estado de Jalisco, presentaba huellas de violencia.