Ex Alcalde de Sombrerete figura entre las 10 personas halladas asesinadas en Zacatecas

Ignacio Castrejón Valdez, ex Alcalde de Sombrerete, se encuentra entre la decena de personas halladas asesinadas este sábado en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto, en Zacatecas.

La jornada de violencia incluyó cuerpos colgados de un puente vehicular, víctimas abandonadas en la vía pública y otro cadáver localizado sobre una carretera estatal.

Los primeros reportes señalaron que, durante las primeras horas del sábado, cinco cuerpos fueron encontrados suspendidos del puente vehicular de la comunidad de Pozo de Gamboa, sobre la carretera federal 54, en el municipio de Pánuco.

Las víctimas presentaban huellas de violencia y, según reportes preliminares, en el lugar quedaron mensajes atribuidos a grupos de la delincuencia organizada.

Horas más tarde, las autoridades recibieron otro reporte por el hallazgo de cuatro cadáveres abandonados en distintos puntos de la cabecera municipal de Morelos.

Posteriormente fue localizado otro cuerpo sobre el tramo carretero Sombrerete-Sain Alto, identificado como Castrejón Valdez, quien según reportes había sido secuestrado el viernes anterior.

El Alcalde de Zacatecas capital, Miguel Varela, confirmó el deceso mediante una publicación en redes sociales.

“Con profunda consternación he recibido la noticia del fallecimiento de nuestro amigo Nacho Castrejón, ex Presidente Municipal de Sombrerete”, escribió.

Varela afirmó que la muerte del también empresario provocó “profundo impacto e indignación” entre la población y lamentó que continúen registrándose hechos de violencia en la entidad.

Castrejón Valdez, de profesión arquitecto, gobernó el municipio de Sombrerete durante el periodo 2016-2018, tras ganar la elección postulado por la coalición PAN-PRD.

Además de su trayectoria política, era identificado en la región como empresario de la construcción y director ejecutivo de CAVI, empresa privada de origen zacatecano fundada en 2002 y con sede en Sombrerete, dedicada principalmente a la construcción y mantenimiento para la industria minera, además de obra pública y proyectos para corporativos e iniciativa privada.

En 2018 buscó la reelección como candidato de la coalición Por Zacatecas al Frente, integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, aunque no logró mantenerse en el cargo.

Tras los hallazgos, el Secretario General de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó oficialmente la localización de las 10 víctimas e indicó que las instituciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz desplegaron un operativo en los tres municipios para reforzar la presencia de fuerzas de seguridad, preservar las escenas del crimen e iniciar la búsqueda de los responsables.

El funcionario anunció además que el Grupo de Inteligencia Operativa sesionaría de manera extraordinaria, con la participación del comandante de la Quinta Región Militar y representantes de corporaciones federales, estatales y municipales, para coordinar las investigaciones y definir nuevas acciones de inteligencia y despliegue operativo.

El Gobierno estatal reconoció la gravedad de los hechos y sostuvo que, aunque Zacatecas había reportado una disminución en diversos indicadores delictivos durante los últimos años, un episodio de esta magnitud obligaba a fortalecer las acciones de investigación criminal y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para evitar un repunte de la violencia.