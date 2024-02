Nicolás Mollinedo Bastar, mejor conocido como Nico, aseguró que eran “totalmente falsas” las acusaciones en se contra y del mandatario nacional, de que en 2006, su ex jefe recibió al menos 2 millones de dólares del Cártel de Sinaloa, para su campaña presidencial.

Según lo indicaron los medios estadounidenses Propublica e InSight Crime, así como una columna opinión escrita por la periodista mexicana Anabel Hernández García y publicada en el medio alemán Deutsche Welle (DW).

Mollinedo Bastar enfatizó que todo lo supuestamente filtrado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), incluyendo una de sus agencias, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), era “totalmente falso” y que la información publicada, formaba parte de un reportaje “muy duro y grave”.

“Yo no sé de las reuniones, yo no participé en reuniones. Le hice observaciones [al periodista Tim Golden, dos veces ganador del premio Pulitzer, galardones otorgados por la Universidad de Columbia], y algunas las tomó en cuenta, porque no salieron en el reportaje [...] Ellos se creen la policía del mundo, pero si ven que no tenían nada y habían decidido cerrar el caso por prueba insuficientes, ¿para que lo sacaban?”, cuestionó.

Durante una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, en su programa radiofónico Aristegui en Vivo, Mollinedo Bastar explicó que anticipó que la publicación del reportaje solo “iba a ocasionar ruido e iba a perjudicar al presidente de México”, pero aún así “me dijo [Golden] que tenía que sacarlo”.

Nico también cuestionó la razón de darse a conocer la supuesta financiación en 2006, del Cártel de Sinaloa a López Obrador, hasta el 2024 y en periodo electoral, si en teoría, era información que ya se conocía.

También se refirió a la columna de opinión de Hernández García y confirmó que sí fue entrevistado por ella, después de que ésta presuntamente recibió la información de la DEA. Sin embargo, reiteró que si la información fuera cierta, “¿por qué no me preguntó?” en ese momento.

Respecto a su relación con Mauricio Soto Caballero, a quién se acusa de recibir 2 millones de dólares y de colaborar con la DEA para investigar a Nico y la campaña de López Obrador, el ex chófer confirmó que Soto Caballero colaboró con AMLO y el equipo del entonces candidato de la coalición ‘Por el Bien de Todos’, conformada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia.

Mollinedo Bastar dijo que conoció a Soto Caballero como un empresario de “la red de comunicación”, que pidió apoyarlos, pero que después de eso, “no lo vuelvo a ver, si acaso, no niego que lo haya visto antes del [20]12 [elecciones presidenciales en que también participó López Obrador], pero no como colaborador”.

Asimismo, Nico destacó que Soto Caballero no participó en la campaña presidencial del 2012, ya que desde 2006 “tomó otro rumbo como funcionario”, en los gobiernos de Marcelo Luis Ebrard Casaubón y Miguel Ángel Mancera Espinosa, cuando ambos fueron titulares de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y de la Ciudad de México, respectivamente. “Yo a Mauricio no lo volví a ver más que para saludarlo“, insistió.

Por otro lado, aseveró que en el reportaje de ProPublica se indicaba que en 2011, agentes de la DEA pidieron al Departamento de de Estado de EU, cinco millones de dólares, para meterse como “narcos infiltrados” a la campaña de 2012, ya que como presuntamente habían recibido financiamiento en el 2006, “sería más fácil en el 12′”, algo que ‘Nico’ afirmó que “no cuadra”, ya que “si el camino ya estaba andado, ya no necesitaban ni grabarme”.

“Ellos lo que querían era ponernos ‘un cuatro’, pero el Licenciado Andrés Manuel, si algo ha pregonado es su honestidad y por todos lados le pueden buscar, pero no por dinero [...] cuando quieren hacer algo malo, es cuando no salen las cosas y por eso no les salió”, abundó.

En cuanto a las investigaciones, “Nico” comentó que no estaba en contra de que se hicieran, ya sea por la DEA u otras instituciones estadounidenses, pero señaló que si tuvieran pruebas en su contra, ya hubieran actuado.

Además, Mollinedo Bastar cuestionó el objetivo de sacar el reportaje en año electoral y arremetió contra el hecho de que medios distintos lo sacaran prácticamente al mismo tiempo, algo que le pareció muy sospechoso.

Respecto a las declaraciones del testigo protegido Roberto López Nájera, “Jennifer”, el ex chófer de López Obrador comentó que se trataba del “predilecto de [Felipe de Jesús] Calderón [Hinojosa] y [Genaro] García Luna” y que este únicamente estaba diciendo “una mentira más”, para ganar el favor de las autoridades estadounidenses.

“Nico” aseguró que si en 2012 ya se tenía conocimiento de los supuestos vínculos del actual mandatario nacional con el crimen y ya se tenían pruebas de que habían recibido dinero del narcotráfico, “imagínate, manjar que hubiera comido Calderón. Hubieran hecho pedazos a Obrador y la historia de México sería otra [...] Es una cosa falsa con el objetivo de dañar al presidente y creen que van a dañar a [Claudia] Sheinbaum [Pardo]“.

Por su parte, el mismo día, el titular del Poder Ejecutivo Federal aceptó haber conocido al empresario y operador político Mauricio Soto Caballero, pero no mencionó a su ex chófer, cuando fue titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, así como en las campañas presidenciales del 2006 y 2012.

“Estamos hablando de la campaña del 2006, ponen al que le dieron el dinero como jefe de campaña, yo no tenía jefe de campaña, creo que el jefe de campaña, en ese entonces, era [Ricardo] Monreal [Ávila] y en el 2012, me acuerdo de que estaba Tatiana [Clouthier Carrillo], pero al que mencionan [Soto Caballero], lo he visto como cinco veces”, indicó AMLO.

“Fíjense lo que hizo el periodista famosísimo, independiente, premiado, cuyo nombre es preferible olvidar [Tim Golden], de sacar un reportaje de un supuesto soborno en mi campaña de 2006, en estos momentos. ¿Quién les cree que no es un asunto político?”, sostuvo.