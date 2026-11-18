Ex consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral y del extinto Instituto Federal Electoral exigieron a la Cámara de Diputados iniciar cuanto antes el procedimiento para designar a la próxima presidenta del organismo mediante un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, ante la crisis de credibilidad derivada de los señalamientos de corrupción contra sus altos directivos.

En un pronunciamiento dirigido a las legisladoras y los legisladores, los 21 firmantes sostuvieron que la crisis alcanzó al organismo en el centro de su función y de su razón de ser, es decir, la credibilidad y la confianza.

Señalaron que la situación se agrava porque el proceso electoral que el INE encabeza ya comenzó, por lo que consideraron que la recuperación de esa confianza es la tarea más apremiante para el País.

“Por eso creemos que no hay nada más urgente para la República y para la vida democrática de México que rescatar, recuperar y reconstruir esa credibilidad”, expresaron en el documento, en el que ubicaron esa condición como base de la legalidad y la legitimidad de los comicios por venir.

Los ex integrantes de los órganos electorales pidieron al Poder Legislativo, responsable de la selección, que asuma el nombramiento con estricto apego a la letra y al espíritu de la Constitución, y que privilegie los criterios de conocimiento, capacidad, competencia y confianza de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Además, plantearon que son necesarias medidas de consenso que incluyan una reconformación del propio Consejo General.

“El diálogo y el acuerdo son, en estas circunstancias, más importantes que nunca para recuperar la credibilidad de una institución tan seriamente vulnerada”, indicaron.

Agregaron que desean que prevalezca la responsabilidad política, la estricta legalidad y la disposición a un nombramiento de consenso, por el bien del proceso electoral en marcha.

Entre los firmantes del documento, fechado en la Ciudad de México, figuran los expresidentes de los consejos generales José Woldenberg Karakowsky, Luis Carlos Ugalde Ramírez, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova Vianello, así como Andrés Albo Márquez, Marco Antonio Baños Martínez, Macarita Elizondo Gasperín, Beatriz Galindo Centeno, Teresa González Luna, Alejandra Latapí Renner, Lourdes López Flores y Gastón Luken Garza.

La lista se completa con Mauricio Merino Huerta, María Marván Laborde, Ciro Murayama Rendón, Rodrigo Morales Manzanares, Jacqueline Peschard Mariscal, Benito Nacif Hernández, Arturo Sánchez Gutiérrez, Jaime Rivera Velázquez y Claudia Zavala Pérez.