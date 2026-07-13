Ex director de Pemex es vinculado a proceso por violencia familiar

Víctor “N”, ex director de Petróleos Mexicanos, fue vinculado a proceso este 13 de julio por el delito de violencia familiar, luego de la denuncia presentada por su esposa, María Felicia Jiménez.

El ex funcionario fue detenido el 9 de julio en Ciudad de México y trasladado posteriormente al penal de Atlacholoaya, en Morelos, donde permanece bajo la medida de prisión preventiva.

Durante la audiencia realizada este lunes, un Juez de Control determinó vincular a proceso a Víctor “N” por el delito de violencia familiar en contra de su esposa y de su hijo, de 6 años.

La autoridad judicial no acreditó el delito de violencia vicaria, señalado inicialmente en la denuncia.

María Felicia Jiménez difundió un video en el que se observa el momento en que Víctor “N” la agredió físicamente, hecho ocurrido en su domicilio, ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, en Morelos.

La Jueza que conoce el caso informó que María Felicia Jiménez presentó un escrito mediante el cual otorgó el perdón a su esposo.

Según lo señalado por la autoridad judicial, la ratificación de dicho documento se realizará en la audiencia programada para el 14 de julio, fecha en la que se definirá la situación jurídica de Víctor “N” bajo la figura de suspensión condicional del proceso.

Víctor “N” dejó la dirección de Pemex en mayo de 2026, luego de un derrame de combustible ocurrido en el Golfo de México, hecho que derivó en un escándalo público y antecedió su salida del cargo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró, durante la conferencia matutina del 29 de junio, que debía aplicarse “todo el peso de la ley” frente a la denuncia presentada contra el ex funcionario.

Víctor “N” permanece recluido en el penal de Atlacholoaya, en espera de la audiencia que definirá su situación jurídica.