Carlos Navarrete Ruiz reveló durante una entrevista que Andrés Manuel López Obrador recibió millones de pesos mensuales en efectivo, por parte de legisladores, presidentes municipales y gobernadores, militantes del Partido de la Revolución Democrática, para que recorriera todo el país, por lo menos cuatro veces a la semana.

“Nosotros financiamos al Presidente, fíjate que no [recibía sobres amarillos], porque en los sobres amarillos no cabían las cantidades que recibía, eran maletas, no se va a meter 5, 10, 20 millones de pesos en un sobre, eran maletas”, dijo Navarrete Ruiz, quien también recordó que los funcionarios o políticos afines al político tabasqueño daban el 10 por ciento de su sueldo, para las giras proselitistas del actual mandatario nacional.

Añadió que la financiación era destinada para camionetas, sonido, alimentos y el equipo de López Obrador. Asimismo, argumentó que si daban recursos económicos en efectivo al político tabasqueño, era porque creían en su proyecto político.

“¿De donde salían los recursos? Como creíamos que el proyecto era bueno para México, pensábamos que López Obrador podía ser en el futuro, un buen presidente de la República, no solamente le entregábamos parte de nuestra dieta, es decir de nuestro salario”, señaló Navarrete Ruiz.

“Porque un hombre con esta visión humanista, con esta visión por los pobres, de transformación podía hacerle un bien al país, pero queríamos que fuera en democracia, con equilibrio de poderes, y queríamos que llegara un presidente que no representara solamente a los que hubieran votado por él, sino al conjunto”, expuso el ex militante perredista, quien, sin embargo, se dijo decepcionado por el cambio de López Obrador tras obtener el poder.

“Sí, es cierto, primero los pobres, pero también los demás, sí es cierto, el gobierno invirtiendo, pero también el sector privado, sí es cierto, el Ejecutivo actuando, pero con el Poder Legislativo autónomo y con la Corte y el Poder Judicial libres, eso queríamos para el país”, añadió.

También afirmó que con el político tabasqueño, ahora existía un régimen autoritario, donde sólo una persona concentraba facultades.

“Y pretende concentrar más, tiene las mayorías en las cámaras y decide ser el gran legislador, los senadores de Morena no legislan, los diputados tampoco, legisla el presidente y ahora quiere someter a la Corte para tener ministros [como] sus empleados [...] Respira poder, transpira poder, come poder, ejerce poder, disfruta el poder por encima de cualquier cosa”, criticó.

¿Quién es Carlos Navarrete Ruiz?Carlos Navarrete Ruiz, de 65 años de edad, nació en Salvatierra, Guanajuato, el 26 de septiembre de 1958, Participó en la formación del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), dentro del cual, a los 27 años de edad, se convirtió en diputado de la LII Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, del 15 de septiembre de 1982 al 14 de septiembre de 1985, donde fungió como coordinador de su grupo parlamentario.

En 1987 participó en la fusión del PST, con el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), para formar el Partido Mexicano Socialista (PMS), desde el cual, al año siguiente, colaboró en la campaña presidencial de Heberto Castillo Martínez y después en el movimiento de Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano, en el Frente Democrático Nacional.

Fue elegido como diputado federal de representación proporcional, para la LIV Legislatura, del 1 de septiembre de 1988 al 31 de agosto de 1991. En ese lapso participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el 5 de mayo de 1989, dentro del cual fungió como presidente del Comité Estatal en Guanajuato y luego en el Comité Ejecutivo Nacional.

Primero como secretario de Planeación entre 1996 y 1999, durante la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y luego como vocero y secretario de Comunicación y Prensa, de 1999 a 2002. Entre 2002 y 2005 se desempeñó como secretario general nacional del PRD.

En la LVI Legislatura volvió a ocupar un escaño como diputado federal perredista, entre el 1 de septiembre de 1994 y el 31 de agosto de 1997. En 2006 fue elegido senador de la República por lista nominal y fungió como coordinador del grupo parlamentario del PRD, en la LX Legislatura, de la Cámara alta del Congreso de la Unión.

Fue ratificado el 7 de agosto de 2009, para continuar como coordinador parlamentario del PRD en el Senado, durante la nueva legislatura, la LXI, para el período de 2009 a 2012. Luego, el 31 de agosto de 2009, resultó elegido por unanimidad, mediante cédulas en votación secreta, como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta del Congreso de la Unión, cargo que desempeñó del 1 de septiembre de 2009 al 31 de octubre de 2010.

En 2012 fue precandidato del PRD a la titularidad de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Del 5 de diciembre de 2012 al 15 de octubre de 2013, fungió como titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, del Gobierno del Distrito Federal, durante la Administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Del 5 de octubre de 2014 al 6 de noviembre de 2015, se desempeñó como presidente del Comité Ejecutivo Nacional, del Partido de la Revolución Democrática.