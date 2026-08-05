Ex embajador Ken Salazar pide dejar atrás caso de ‘El Mayo’ Zambada

El ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pidió dejar atrás la controversia en la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, al asegurar que el gobierno de su país no estuvo involucrado.

En una conferencia virtual sobre la próxima publicación de la edición en español de su libro “Borderlands. Mi lucha por una América Unida”, el exdiplomático reiteró que el traslado del narcotraficante fue realizado por integrantes del Cártel de Sinaloa y no por autoridades de Estados Unidos.

“La verdad es la verdad, como lo he dicho, y la verdad está en lo que dije yo en el libro, y ahí se debería de dejar eso”, dijo.

Ante los señalamientos de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo acusó de mentir sobre el arresto y traslado de “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, Salazar nuevamente rechazó las afirmaciones y sostuvo que lo narrado en su libro corresponde a los hechos.

Asimismo, explicó que el avión utilizado en la operación actualmente se encuentra en exhibición, luego de que fuera asegurado por autoridades estadounidenses.

El exembajador señaló que la aeronave pertenecía a integrantes del crimen organizado y que su incautación forma parte de los procedimientos aplicados por su país en casos relacionados con bienes vinculados al narcotráfico.

“No tengo evidencia”, insiste Salazar

Durante la conferencia virtual, el exdiplomático aseguró que no cuenta con evidencias sobre presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos con el crimen organizado.

“No debería haber corrupción, yo no tengo evidencia de nadie ahí en México que gobierna, pero espero lo mejor. El tiempo nos dará la conclusión, porque la historia siempre da la conclusión”, sentenció.

Estas declaraciones de Salazar se suman a la controversia entre los gobiernos de México y Estados Unidos por el traslado de “El Mayo” en julio de 2024.

El mes pasado, el gobierno federal exhibió contradicciones en el caso al dar a conocer una línea del tiempo de los hechos, a la par que exigió al FBI aclarar su presunta participación en las acciones.

La cronología se presentó tras el reporte de un medio sobre la presunta participación de la agencia estadounidense en el traslado de Zambada y Joaquín Guzmán López -hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán- desde México hacia Texas, a bordo de una aeronave que se encuentra en exhibición en un museo de Santa Teresa, Nuevo México.

A partir de la línea del tiempo, la presidenta Claudia Sheinbaum se centró en las contradicciones y cuestionó las declaraciones de Ken Salazar, quien respondió que Estados Unidos no realizó la operación.

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) endureció su confrontación con Estados Unidos por el caso del líder del Cártel de Sinaloa al sostener que, de confirmarse la participación del FBI, se habrían cometido violaciones al derecho mexicano e internacional. Además de que el entonces embajador estadounidense en México habría faltado a la verdad al negar varias veces cualquier intervención de su gobierno en el operativo.

Con información de ABC Noticias