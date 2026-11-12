Ex fiscal chihuahuense habría huido a EU tras colaborar con agentes de la CIA, revela NYT

El ex fiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, Guillermo Zuany Portillo, huyó de México y se encontraría bajo protección del Gobierno de Estados Unidos, pese a que enfrenta una orden de aprehensión por facilitar la operación encubierta de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en esa entidad, según reveló en exclusiva The New York Times.

La investigación del diario estadounidense, sustentada en cientos de páginas de documentos confidenciales y en entrevistas con alrededor de 20 funcionarios de México y de Estados Unidos, estableció que Zuany Portillo fue el principal enlace de la agencia estadounidense en Chihuahua durante más de seis meses, a partir del otoño de 2025.

En ese periodo, los agentes de la CIA entrenaron a policías estatales, participaron en algunas misiones contra el crimen organizado y aportaron sus conocimientos en operaciones terrestres. Las fuentes diplomáticas y de seguridad consultadas hablaron bajo condición de anonimato, porque no estaban autorizadas para comentar públicamente el caso.

La colaboración habría tenido un intercambio de por medio: el ex funcionario facilitó el acceso y la coordinación de los agentes estadounidenses con las fuerzas locales, mientras que el Gobierno de Estados Unidos le restituyó la visa que le había cancelado meses antes.

La revocación de ese documento ocurrió después de que autoridades mexicanas enviaran al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) señalamientos respecto a los presuntos vínculos de Zuany Portillo con grupos criminales en Chihuahua.

La CIA recurrió a él pese a esas advertencias sobre sus antecedentes, y pese a que el ex fiscal enfrentaba denuncias penales por su presunta complicidad en el asesinato de dos policías, cometido en 2022, y por obstaculizar las investigaciones de esos crímenes.

La presencia de agentes estadounidenses en operaciones de seguridad en Chihuahua salió a la luz en abril de 2026, tras un accidente automovilístico en el que murieron dos agentes de la CIA. La revelación desató una crisis política por la participación de personal extranjero en tareas operativas sin autorización del Gobierno Federal y derivó en la renuncia del entonces fiscal general del estado, César Jáuregui, y después en la del propio Zuany Portillo, quien dejó el cargo el pasado 13 de mayo.

El caso también abrió un diferendo entre los gobiernos federal y estatal, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su rechazo a las incursiones de la agencia estadounidense y negó haber tenido conocimiento de sus actividades.

El Gobierno de México ha sostenido que no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones terrestres, al considerar que vulnera la soberanía nacional.

En su conferencia matutina del 11 de noviembre de 2026, Sheinbaum Pardo afirmó que las investigaciones deben continuar y pidió esclarecer el papel del ex fiscal en la colaboración con la agencia estadounidense.

“Vale la pena averiguar quién es esta persona y cómo trabajó con una de las agencias estadounidenses”, declaró la Mandataria nacional respecto a Zuany Portillo.