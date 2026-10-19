$!Ex Fiscal de Chihuahua, principal responsable de participación de agentes de la CIA: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “muy irresponsable” el operativo realizado en abril pasado en Chihuahua, en el que el entonces Fiscal estatal, César Gustavo Jáuregui Moreno, permitió la participación de agentes estadounidenses sin autorización federal, en “violación de la ley”, y que estuvo relacionado con un accidente vehicular en el que murieron cuatro personas: dos servidores públicos de la Fiscalía de Chihuahua y dos agentes de Estados Unidos.
Durante su conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República investiga al ex Fiscal Jáuregui Moreno por presunta traición a la patria, en un procedimiento independiente del proceso estatal que enfrenta por ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
“Fue un operativo muy irresponsable, además de que estaban violando la ley porque no informaron y además no se permite los operativos en tierra de las agencias extranjeras”, sostuvo Sheinbaum al referirse a la participación de los agentes estadounidenses en acciones de seguridad dentro del territorio nacional.
Trabajo conjunto entre autoridades federales y estatales
La Mandataria explicó que la investigación comenzó con una carpeta de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y que la FGR también abrió sus propias indagatorias.
De acuerdo con la información que le proporcionó la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, ambas instituciones habían trabajado conjuntamente desde el inicio de las investigaciones.
Sheinbaum señaló que la Fiscalía estatal presentó inicialmente cargos relacionados con el ejercicio de funciones públicas y que posteriormente la FGR obtuvo una orden de aprehensión federal por el delito de traición a la patria, relacionado con la presunta intervención de agentes extranjeros sin autorización de las autoridades federales.
Cuestionan facultades de Chihuahua en combate a laboratorios clandestinos
La Presidenta afirmó que las autoridades estatales no tienen facultades para realizar por su cuenta determinadas acciones contra laboratorios clandestinos de drogas ni para permitir que agentes extranjeros participen en operativos terrestres sin autorización federal.
“Hay un reconocimiento de la autoridad de Chihuahua de que el exfiscal fue el principal responsable de la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo en la Sierra Tarahumara para revisar un laboratorio, porque en realidad ellos ni siquiera tienen atribuciones para desmantelar un laboratorio”, afirmó.
Sheinbaum añadió que las atribuciones para intervenir en ese tipo de instalaciones corresponden a la FGR, por lo que cuestionó que los agentes estadounidenses acudieran al lugar como parte de un operativo que, señaló la mandataria, no estaba dentro de las facultades de las autoridades estatales.
Indagatoria revela presencia de la CIA en la Sierra Tarahumara
La investigación federal está relacionada con la intervención de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas ubicado en la localidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, en abril pasado.
La FGR sostiene que las acciones rebasaron las atribuciones de las autoridades estatales y que la participación de los agentes extranjeros ocurrió sin fundamento legal ni autorización federal.
También investiga si el entonces titular de la fiscalía estatal omitió informar oportunamente a las autoridades federales sobre los hechos.
Estas imputaciones forman parte de la investigación y deberán resolverse en los procedimientos judiciales correspondientes.
Sheinbaum cuestiona las condiciones del operativo tras el accidente
Además de señalar la presunta violación a la ley, Sheinbaum cuestionó las condiciones en las que se llevó a cabo el operativo, en particular el traslado nocturno por una carretera sinuosa de la Sierra Tarahumara.
De acuerdo con la Mandataria, los participantes descendían de la zona cuando el vehículo en el que viajaban sufrió un accidente. El percance provocó la muerte de dos mexicanos y dos estadounidenses.
“Ellos se van en la noche en una carretera insegura, no insegura en términos de delincuencia, sino es una carretera muy sinuosa con que hay que conocerla bien para poder ir en la noche, se vuelca el vehículo, tiene un accidente y fallecen dos personas que son extranjeras”, relató.
La Presidenta cuestionó por qué los agentes acudieron durante la noche a un operativo para revisar un laboratorio cuando, según expuso, no tenían atribuciones para hacerlo. Consideró que las circunstancias del traslado también deben esclarecerse como parte de las investigaciones.
“Entonces, lo primero es, ¿cómo van en la madrugada o en la noche a un operativo que ni siquiera tienen atribuciones para ir a ver un laboratorio?”, planteó.
¿De qué delitos acusan al exfiscal César Jáuregui?
César Gustavo Jáuregui Moreno enfrenta dos procedimientos judiciales distintos: uno del fuero estatal y otro federal, relacionado con la participación de agentes estadounidenses en el operativo de abril.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua lo imputó por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, delitos vinculados con su actuación cuando encabezaba la institución. En ese procedimiento, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para que se determine si el exfuncionario es vinculado a proceso.
Durante la audiencia inicial, el Juez de control determinó que Jáuregui Moreno enfrentara esa etapa en libertad, bajo medidas cautelares. Entre ellas están la prohibición de salir de Chihuahua y del País, la entrega de su pasaporte mexicano y de su visa estadounidense, la prohibición de comunicarse con los testigos del caso y la obligación de presentarse mensualmente ante la autoridad encargada de supervisar esas condiciones.
La audiencia para resolver su situación jurídica en el proceso estatal quedó programada para el jueves 22 de octubre a las 10:00 horas.
Orden de aprehensión ejecutada por la FGR
Sin embargo, minutos después de que concluyó esa audiencia, la FGR cumplimentó una orden de aprehensión federal contra el ex Fiscal, quien quedó bajo custodia para enfrentar un procedimiento independiente ante las autoridades federales.
La Fiscal General Ernestina Godoy informó que la institución lo investiga por el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional, por presuntamente permitir la intervención de agentes de la CIA sin autorización federal. Según la información difundida por la FGR, las indagatorias incluyeron más de 100 actos de gabinete y campo.
El encargado de despacho de la Fiscalía de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, confirmó la separación entre ambos procedimientos al señalar que el proceso federal corresponde a la FGR y a un juez federal.
Jáuregui Moreno dejó la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en abril de 2026, después de que se conociera la participación de agentes estadounidenses en el operativo.
En ese momento reconoció su “responsabilidad política” por permitir la actuación de agentes extranjeros sin autorización del gobierno federal.