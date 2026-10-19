$!Ex Fiscal de Chihuahua, principal responsable de participación de agentes de la CIA: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “muy irresponsable” el operativo realizado en abril pasado en Chihuahua, en el que el entonces Fiscal estatal, César Gustavo Jáuregui Moreno, permitió la participación de agentes estadounidenses sin autorización federal, en “violación de la ley”, y que estuvo relacionado con un accidente vehicular en el que murieron cuatro personas: dos servidores públicos de la Fiscalía de Chihuahua y dos agentes de Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República investiga al ex Fiscal Jáuregui Moreno por presunta traición a la patria, en un procedimiento independiente del proceso estatal que enfrenta por ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

“Fue un operativo muy irresponsable, además de que estaban violando la ley porque no informaron y además no se permite los operativos en tierra de las agencias extranjeras”, sostuvo Sheinbaum al referirse a la participación de los agentes estadounidenses en acciones de seguridad dentro del territorio nacional.



Trabajo conjunto entre autoridades federales y estatales

La Mandataria explicó que la investigación comenzó con una carpeta de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y que la FGR también abrió sus propias indagatorias.

De acuerdo con la información que le proporcionó la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, ambas instituciones habían trabajado conjuntamente desde el inicio de las investigaciones.

Sheinbaum señaló que la Fiscalía estatal presentó inicialmente cargos relacionados con el ejercicio de funciones públicas y que posteriormente la FGR obtuvo una orden de aprehensión federal por el delito de traición a la patria, relacionado con la presunta intervención de agentes extranjeros sin autorización de las autoridades federales.



Cuestionan facultades de Chihuahua en combate a laboratorios clandestinos

La Presidenta afirmó que las autoridades estatales no tienen facultades para realizar por su cuenta determinadas acciones contra laboratorios clandestinos de drogas ni para permitir que agentes extranjeros participen en operativos terrestres sin autorización federal.

“Hay un reconocimiento de la autoridad de Chihuahua de que el exfiscal fue el principal responsable de la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo en la Sierra Tarahumara para revisar un laboratorio, porque en realidad ellos ni siquiera tienen atribuciones para desmantelar un laboratorio”, afirmó.

Sheinbaum añadió que las atribuciones para intervenir en ese tipo de instalaciones corresponden a la FGR, por lo que cuestionó que los agentes estadounidenses acudieran al lugar como parte de un operativo que, señaló la mandataria, no estaba dentro de las facultades de las autoridades estatales.