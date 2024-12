Ex Fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, saldrá de prisión en EU en octubre de 2025

Édgar Veytia Cambero, “El Diablo”, ex Fiscal General del Estado de Nayarit, saldrá el 3 de octubre de 2025 de la Institución Correccional Federal de Ashland (FCI Ashland, por sus siglas en inglés), una prisión federal de Estados Unidos, de baja seguridad, para reclusos varones, ubicada en el área no incorporada de Summit en el condado de Boyd, Kentucky, aproximadamente a 8 kilómetros de la ciudad de Ashland.

Antes, el ex funcionario estatal, de 54 años, estuvo recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn (MCC, por sus siglas en inglés), desde que fue arrestado, el 28 de marzo del 2017, en San Diego, California, por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), por supuestos delitos contra la salud, que habría cometido en Estados Unidos y sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según el registro del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés), Veytia Cambero, cuyo número de registro es 60875-298, saldría de prisión hasta el 11 de abril de 2034.

Sin embargo, la jueza Carol Ann Bagley Amon, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, redujo, el 3 de abril de 2024, un total de 10 años la sentencia de 20 años, que ella misma le había impuesto al ex funcionario estatal, en septiembre de 2019, por lo que, en un principio, el ex fiscal nayarita quedarÍa libre en 2027.

Veytia Cambero y su defensa habían pedido tiempo servido, para que el ex funcionario estatal quedará en libertad. No obstante, la jueza objetó, señalando que el ex fiscal había ordenado asesinatos y que además formó parte del crimen organizado, al permitir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Sin embargo, el fiscal Philip Pilmar, de la la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York argumentó que Veytia Cambero no solo fue un testigo ejemplar en el juicio en contra de Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública federal durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Sino que además “ofreció información sustancial para procesar a a Salvador Cienfuegos Zepeda -Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto- y que era un potencial testigo” en un probable juicio contra el general de División.

Veytia Cambero pidió “clemencia” a la jueza y dijo estar esforzándose “por seguir por el buen camino”.

Sin embargo, antes de la sentencia, el ex fiscal de Nayarit preguntó a Bagley Amon si retiraría la petición 2255, donde reclamaba falta de pruebas en su contra.

La defensa dijo a la juez que primero prefería conocer la nueva sentencia, pero Bagley Amon no se lo permitió, por lo cual Veytia Cambero debió prometer a la juzgadora, que retiraría la citada petición.

Veytia Cambero fue beneficiado por la regla 35 al brindar “asistencia sustancial”, en los casos citados.

Ello a pesar de que durante una audiencia llevada a cabo el 31 de octubre de 2023, el fiscal Ryan Harris aceptó que la revisión de la sentencia del ex funcionario estatal nayarita estaba supeditada al castigo que recibiera por su parte García Luna, el 24 de junio de 2024.

El ex Fiscal General del Estado de Nayarit testificó, el 7 de febrero de 2023, en la Sala 8D-Sur, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en el juicio contra García Luna, asegurando que el entonces Presidente Calderón Hinojosa, pidió a al ex Gobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda apoyar al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, quien era líder del Cártel de Sinaloa.