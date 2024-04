Édgar Veytia Cambero, alias “El Diablo”, ex titular de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, saldrá en 2027 del Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn (MCC, por sus siglas en inglés), donde el ex funcionario estatal ha estado prisionero, desde que fue arrestado el 28 de marzo del 2017, en San Diego, California, Estados Unidos, por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), por supuestos delitos contra la salud, que habría cometido en dicho país, y sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según el registro del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés), Veytia Cambero, cuyo número de registro es 60875-298, saldría de prisión hasta el 11 de abril de 2034. Sin embargo, la jueza Carol Ann Bagley Amon, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, redujo, el 3 de abril de 2024, un total de 10 años la sentencia de 20 años que ella misma le había impuesto al ex funcionario estatal, en septiembre de 2019, por lo que el ex fiscal nayarita quedará libre en 2027.

Veytia Cambero y su defensa habían pedido tiempo servido, para que el ex funcionario estatal quedará en libertad. No obstante, la jueza objetó, señalando que el ex fiscal nayarita había ordenado asesinatos y que además formó parte del crimen organizado, al permitir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Sin embargo, el fiscal Philip Pilmar, de la la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York argumentó que Veytia Cambero no solo fue un testigo ejemplar en el juicio en contra de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Sino que además “ofreció información sustancial para procesar a a Salvador Cienfuegos Zepeda -titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto- y que era un potencial testigo” en un probable juicio contra el general de División.

Veytia Cambero pidió “clemencia” a la juez y dijo estar esforzándose “por seguir por el buen camino”. Sin embargo, antes de la sentencia, el ex fiscal de Nayarit preguntó a Bagley Amon si retiraría la petición 2255, donde reclamaba falta de pruebas en su contra.

La defensa del ex funcionario estatal nayarita dijo a la juez que primero prefería conocer la nueva sentencia, pero Bagley Amon no se lo permitió, por lo cual Veytia Cambero debió prometer a la juzgadora, que retiraría la citada petición.

Veytia Cambero fue beneficiado por la regla 35 al brindar “asistencia sustancial”, en los casos citados. Ello a pesar de que durante una audiencia llevada a cabo el 31 de octubre de 2023, el fiscal Ryan Harris aceptó que la revisión de la sentencia del ex funcionario estatal nayarita estaba supeditada al castigo que recibiera por su parte García Luna, el 24 de junio de 2024.

También testificó, el 7 de febrero de 2023, en la Sala 8D-Sur, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en el juicio contra García Luna, asegurando que el entonces presidente Calderón Hinojosa, pidió a Roberto Sandoval Castañeda -gobernador nayarita del 19 de septiembre de 2011 al 18 de septiembre de 2017- apoyar al narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, quien era líder del Cártel de Sinaloa.

El 14 de agosto de 2021, la Corte del Distrito Este de Nueva York publicó el interrogatorio que la Fiscalía neoyorquino le realizó a Veytia Cambero entre el 20 y 21 de abril de 2017, en el cual señaló a Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, como supuesto protector del narcotraficante Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”.

En su testimonio, “El Diablo” también implicó al almirante Marco Antonio Ortega Siu, quien fuera Jefe de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Secretaria de Marina (SEMAR) y que contaba entre sus logros haber participado en la recaptura de “El Chapo”, el 8 de enero de 2016, en Los Mochis, Sinaloa.

En presencia de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Administración de Control de Drogas (DEA) -ambas por sus siglas en inglés- Veytia Cambero aceptó su colaboración y la del ex gobernador Sandoval Castañeda, con el jefe de plaza del Cártel de los Beltrán Leyva en Nayarit, a cambio de sobornos.

Además, involucró con “El H2” al entonces gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, y mencionó en cuatro ocasiones a Cienfuegos Zepeda como protector de dicho capo, quien supuestamente le dijo a Veytia Cambero que “El Padrino” -como supuestamente le llamaban al titular de la SEDENA- una vez pidió a Patrón Sánchez detener la violencia y el tráfico de drogas por unos días, porque había elecciones y político sinaloense, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), “no estaba bien en las encuestas”.

“Cienfuegos fue secretario del suegro de Quirino. El suegro de Quirino es un general que tiene buena relación con el nuevo gobernador de Sinaloa. Cienfuegos recomendó a un nuevo general de Policía [...] que recientemente se retiró de Chiapas”, agregó el ex fiscal nayarita.

El suegro de Ordaz Coppel, quien ganó la gubernatura de Sinaloa el 5 de junio de 2016, es el general de división retirado Luis Ángel Fuentes Álvarez, director del Cuerpo de Cadetes en el Colegio Militar a mediados de la década de los 90 del Siglo XX, cuando Cienfuegos Zepeda fue comandante. “H2 mandó dinero al gobernador Ordaz antes de su captura [en febrero de 2017]”, dijo el ex funcionario nayarita, el 6 de abril de 2017.

“Un general de Oaxaca conectó al H2 con el Padrino. H2 nunca se reunió con el Padrino, pero alias el Sobrino facilitaba las comunicaciones con él. H2 una vez le dijo a Veytia que H9 (Daniel Silva Gárate) se reunió con el Sobrino. Las comunicaciones del Padrino iban del Sobrino al H9 y del H9 al H2. H9 se reunía con el Padrino en persona. H2 le dijo a Veytia que creía que el Padrino era Cienfuegos. H2 le dijo a Veytia que le mandaba dinero al Padrino”, dijo Veytia Cambero, en otro interrogatorio, realizado el 6 y 7 de junio de 2017.

“Cienfuegos fue previamente secretario de un general cuya hija está casada actualmente con el gobernador de Sinaloa. El gobernador puso a un General a cargo de la cárcel en Sinaloa. Cinco presos se escaparon recientemente de esa cárcel”, agregó el ex fiscal Nayarita.

“El almirante dijo a Veytia que los verdes [el Ejército], el [Centro de Investigación y Seguridad Nacional] CISEN y Gobernación [SEGOB] cuidaban del H2. El Almirante le dijo esto a Veytia dos o tres veces, tal vez más. Veytia empezó a escuchar que H2 tenía un padrino mucho antes. En noviembre de 2016, Veytia vio al H2, y H2 dijo que esa persona tenía que ser Cienfuegos. Cienfuegos declaró públicamente que Nayarit estaba en calma”, agregó, el 14 de marzo de 2018.

El “almirante” era Marco Antonio Ortega Siu, ex jefe de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina, con quien Veytia Cambero declaró haber colaborado en varios operativos. Por otra parte, hizo mención del general de división Alfonso Duarte Múgica, ex titular de la Tercera Región Militar, que comprende Sinaloa y Durango.

“El general Duarte era el responsable de Sinaloa. Veytia cree que el contacto del H2 con el Ejército se originó en Sinaloa hace dos o tres años. Gente del H2 fue detenida en Mazatlán y hubo un acuerdo con los militares para soltarlos. H2 y H9, los dos tenían contacto con Duarte. Veytia cree que Duarte era intermediario con una persona de mayor rango. Veytia piensa que el Padrino es, posiblemente, gente de Cienfuegos. Explica que en Nayarit sólo hay 90 policías federales, cada que pasa algo, el Ejército viene a hacerse cargo. Ese es el papel del Padrino”, había declarado en abril de 2017.

El “H2” y el “H9” murieron en febrero de 2017, en un supuesto enfrentamiento con elementos de la SEMAR, pero según Veytia Cambero, ambos capos fueron detenidos previamente por los marinos, los cuales simularon los enfrentamientos para matar a los narcotraficantes.