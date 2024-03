Un testimonio de una ex funcionaria del Gobierno federal en Sinaloa reveló que fue presionada por el ex superdelegado y actual Secretario de Agricultura y Ganadería en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, para entregar tarjetas bancarias con recursos de los programas sociales y reportarlas como extraviadas.

Además, Rocío Jocelyn Hernández Jiménez declaró haber sido testigo de cómo el Gobernador Rubén Rocha Moya recibió dinero presuntamente enviado por narcotraficantes para financiar su campaña en 2021.

Estas acusaciones fueron ventiladas a través de la columna “Maletas de dinero y desvíos del bienestar”, de Héctor De Mauleón, publicada este lunes 4 de marzo en El Universal.

De acuerdo con la publicación de De Mauleón, Rocha Moya habría recibido maletas con dinero en efectivo enviado por alguien de nombre Isidro, que enviaba el efectivo a la casa de campaña.

“Mi ex marido trabajaba conmigo ahí... y él fue el que me dijo: este dinero lo traen de allá. Le dije: pero quién es su contacto, o sea quién se los da, dice no he logrado saber, sólo sé que es Isidro”, dijo la ex funcionaria.

La columna dice textual: “habla de la llegada de maletas repletas de efectivo, presuntamente enviadas por narcotraficantes, y entregadas a Rocha Moya, quien, según afirma Hernández Jiménez, alguna vez protestó: ‘no seas cabrón, cómo me traes esto aquí’”.

Hernández Jiménez fue subdelegada de Programas Federales en Sinaloa, en la zona de Angostura y Guasave. De acuerdo con su declaración registrada en la columna, ella es originaria de Puebla pero se trasladó a Sinaloa para trabajar en la Secretaría del Bienestar.

Según la Plataforma Nacional de Transparencia, se encuentra afiliada a Morena.

En la columna de De Mauleón también hay un video en el que aparece Hernández Jiménez con rostro difuminado y acusó que previo a las elecciones por la Gubernatura en Sinaloa en 2021 fue presionada por el entonces superdelegado de programas federales, Montes Salas, para entregarle tarjetas del Bienestar con recursos económicos y reportarlas como perdidas.

Según su declaración, el ahora funcionario estatal le reveló que buscaba la Gubernatura de Sinaloa, por lo que debía obedecer sus peticiones.

“Estas tarjetas no las vas a entregar, me las vas a traer a mí. Le dije, okey, está bien. Y entonces, ¿cuando se las voy a entregar?, le digo, fírmeme aquí de recibido, y me dice: ‘no, estas se van a dar por perdidas o por robadas’, entonces yo ya dije: ‘no, ¿pues cómo?’”, señala Hernández Jiménez en su testimonio.

La ex funcionaria dijo que ella acudió ante Irma Eréndira Sandoval, entonces Secretaria de la Función Pública, para denunciarlo, y aunque empezaron a armar un expediente, luego la Secretaria fue separada del cargo.

Agregó que también acudió ante Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, pero éste le dijo que lo solucionara con Montes Salas.