Ex Gobernador Alejandro Murat renuncia al PRI y anuncia creación de Alianza Progresista por México

El ex Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat dijo que renuncia al PRI porque no puede ser parte de algo que no va con él ni como persona ni como político; en junio el ex Gobernador de Hidalgo Omar Fayad también renunció y ahora es propuesto como embajador en Noruega