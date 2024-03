Hortensia García Rodríguez, Jueza de Control del Distrito Judicial Morelos, de Chihuahua, determinó que César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua por el PRI, debería permanecer en prisión, aun cuando contaba con un amparo de la justicia federal, para reponer el debate de la medida cautelar en busca de obtener prisión domiciliaria por enfermedad.

Alrededor de las 09:30 horas de este martes, se realizó la audiencia en una sala del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, donde el ex Mandatario estatal, al hacer uso de la palabra, se declaró preso político, al considerar que no había sido sentenciado después de 42 meses de permanecer en prisión, y no le habían permitido la prisión domiciliaria.

“Me queda claro que soy un botín político para los intereses mezquinos, que todos estos argumentos que he ventilado, obedecen”, dijo.

“Aquí hay otro elemento, a mí me otorgó un juzgado federal un amparo para la atención inmediata de mi salud, ha quedado más que claro que mi salud está quebrantada y que ninguno de los padecimientos que tengo de corazón, intestino, pulmones y riñones he avanzado, al revés, se han agravado. Este primero de abril tengo una cirugía en mi corazón para controlar una demasía de sangre que me inyecta a los pulmones, el domingo sufrió otra crisis”, argumentó Duarte Jáquez.

Asimismo, comentó que quienes estaban “jugando” a la política, lo hacían con su salud, y que buscaban ganar tiempo para que pasarán las elecciones del 2 de junio de 2024, y que “no se vale; me queda claro que no tienen aprecio a la vida, menos a la mía; no corresponde a ellos determinar por mi vida, menos cuando hay un amparo para generar las condiciones de salud”.

La Jueza de Control del Distrito Judicial Morelos, de Chihuahua, informó al ex Gobernador y a su defensa, que, si requería alguna intervención quirúrgica, su atención médica estaría garantizada y podría permanecer en recuperación el tiempo necesario, en un hospital, para que se le realice una cirugía del corazón, que se tiene programada para el 1 de abril de 2024, pero tendría que regresar al Centro de Readaptación Social Número 1 de Aquiles Serdán, ubicado en Chihuahua.

Ello a pesar de que la defensa quería que se cambiara la medida cautelar de prisión preventiva, por otra que le permitiera llevar a cabo los cuidados necesarios para su recuperación, tras la operación de fibrilación auricular, una de las arritmias más comunes que afectan al corazón humano.

El ex Gobernador, de 60 años, fue detenido por el Servicio de los Alguaciles Federales estadounidenses (US Marshals Service), el 8 de julio del 2020, en Miami, Florida, en cumplimiento a una orden de detención con fines de extradición emitida por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa, “ambos con penalidad agravada”.

Duarte Jáquez llegó la tarde del 2 de junio de 2022, al Aeropuerto Internacional de Chihuahua, procedente de la Ciudad de México, luego de ser extraditado por el Gobierno de Estados Unidos.

Desde ese mismo día permanece interno en el CERESO Número 1 de Aquiles Serdán, por la causa penal 3041/2019, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos agravados, ante el desvío de un total 96 millones 686 mil 253 pesos, hacia dos de sus empresas, entre los años 2011 y 2014.