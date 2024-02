Héctor Antonio Astudillo Flores renunció luego de 40 años, a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual, según dijo, era un “grupo sectario” y “sin ideología”.

Durante una conferencia de prensa, el ex mandatario estatal guerrerense reconoció que recibió la invitación para incorporarse a otros partidos políticos, pero señaló que, por el momento, su participación política sería como un ciudadano más.

Asimismo, Astudillo Flores acusó que Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista, se había apoderado de las facultades de las “bases” municipales y estatales, para su propia conveniencia.

“Ya no me siento del PRI de hoy, que se ha convertido en un grupo sectario, sin ideología, sin debate ni mucho menos reflexión. He protestado desde que el presidente del PRI nacional se apropió de las facultades de las bases municipales y estatales para hacer solo lo que le conviene a él”, indicó el también ex senador.

““No acepto al PRI que determina por cercanía o incondicionalidad y que no reconoce liderazgos, ya no deseo pertenecer a un PRI sin ideales y sin idealistas. Y me avergüenzo de un PRI en el que, frecuentemente, Alejandro Moreno Cárdenas se ha visto envuelto en confrontaciones internas y acusaciones hacia su persona que han causado bajas importantes, de hombres y mujeres con trayectorias reconocidas y valiosas”, dijo.

“No acepto un PRI de Guerrero dividido y despreciado, por eso hoy tomo la decisión de separarme del PRI, en el que me formé y al que le debo mucho, me voy muy agradecido con todos los que me brindaron su confianza y me acompañaron en muchos años de vida política”, insistió.

El ex mandatario estatal señaló que, como norma de conducta propia, siempre había tenido el actuar con claridad, por eso, según afirmó, “me he revelado ante lo incorrecto, lo injusto y lo ofensivo”. Además, al ser cuestionado respecto si su salida del PRI beneficiaría a Morena, aseguró que la competencia ya estaba dada y que su renuncia no iba a influir en que ganara un partido o que perdiera algún otro.

“Si Morena va a ganar o no va a ganar, yo creo que hagamos lo que hagamos, propiciemos lo que propiciemos, la competencia ya está dada en este momento, y la renuncia de Héctor Astudillo no va a influir en que gane uno u pierda otro, yo al final de cuentas, lo que haré, seré un actor político de opinión”, abundó.

“Es urgente que la alianza PRI, Partido de la Revolución Democrática [PRD] y Partido Acción Nacional [PAN] demuestren realmente que su compromiso es con México. Es prioritario que se vea y sienta en el territorio nacional, el trabajo en favor de la candidata Xóchitl Gálvez. En el caso del PRI, tal parece que las candidaturas que recientemente se publicaron están solamente anunciando que se llevarán los restos de lo que queda del partido”, indicó Astudillo Flores.