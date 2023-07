El Senador Ismael García Cabeza de Vaca registró a su hermano Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, como aspirante para ser candidato a la Presidencia de la República en 2024, de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integran la alianza “Va Por México” y que junto a grupos de ciudadanos conforman el Frente Amplío por México.

El hermano del ex Mandatario tamaulipeco no dio detalles respecto la ausencia del aspirante presidencial, pero resaltó que se encontraba entusiasmado por enfrentar este reto. Asimismo, indicó que el ex gobernador buscaba participar en dicha contienda interna, debido a que creía en la democracia y en la libertad de expresión.

“Pronto lo tendremos aquí. El día de hoy estamos haciendo los trámites correspondientes porque creemos en la lucha, creemos en la democracia y creemos en la libertad de expresión [...] Lo que estamos haciendo el día de hoy haciendo, representando, es la lucha por un mejor futuro, precisamente, para nuestros hijos y para las futuras generaciones”, comentó el senador del PAN.

Ismael García Cabeza de Vaca afirmó que su hermano había sido “el único gobernador en la historia moderna de México en tener el valor de enfrentarse al Gobierno de cuarta de Andrés Manuel López Obrador”.

“Tengo un anuncio importante que compartir. Los momentos difíciles que atravesamos en nuestro País hoy más que nunca necesitan de esfuerzos y compromisos [...] Nos vemos el viernes [7 de julio de 2023] a las 11:00 de la mañana, sigan mis redes sociales”, expuso el ex mandatario tamaulipeco, el día 5 del mismo mes y año, a través de un video, publicado en su cuenta de la red social Twitter.

El 27 de febrero de 2023, Faustino Gutiérrez Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, otorgó un amparo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas -del 1 de octubre de 2016 hasta el 30 de septiembre del 2022-, por presuntas violaciones al debido proceso.

Cancelando así la orden de aprehensión que Iván Aarón Zeferin Hernández, entonces Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, con sede en Villa de Almoloya de Juárez, giró contra el militante del Partido Acción Nacional (PAN), el 4 de octubre de 2022, por el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Los efectos del amparo a favor de García Cabeza de Vaca ordenan a Enrique Beltrán Santes, actual juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México, que dejara sin efecto la orden de captura contra el ex gobernador tamaulipeco.

Asimismo, Gutiérrez Pérez ordenó a Beltrán Santes, que dictara una nueva resolución, donde estableciera “que no existen datos que acrediten que se han cometido los hechos con apariencia de delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Así como “el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos, ni la probabilidad de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, los cometió o participó en su comisión”, según detalló Gutiérrez Pérez en su sentencia.

Además de a García Cabeza de Vaca, la Fiscalía General de la República (FGR) atribuyó los mencionados delitos al ex gobernador, así como a Juan Francisco Tamez Arellano y Baltazar Higinio Reséndez Cantú, como las personas que supuestamente triangularon en por los menos en tres esquemas ilícitos, diversas cantidades dinero.

Gutiérrez Pérez consideró que Cabeza de Vaca, desde su cargo como gobernador, habría favorecido a las empresas afines a sus pretensiones, entre ellas a Inmobiliaria R.C. de Tamaulipas, y Barca de Reynosa, donde el coimputado Reséndez Cantú, era accionista y administrador.

La FGR aseguró que dichas empresas celebraron contratos de obras públicas con el Gobierno de Tamaulipas, por un monto acumulado de 105 millones de pesos. “Sin embargo, dicho argumento resulta insuficiente, al estimarse que no existe dato de prueba que permita establecer en grado de apariencia que hubo algún acto de corrupción al otorgamiento de esos contratos por parte del entonces gobernador del estado de Tamaulipas”, señaló el juez de control.

“[...] por el contrario, fueron concedidos en licitaciones públicas de la Secretaría de Obras Públicas, según se advierte de las copias certificadas anexas al oficio SOP/OFI/2021/0069 de 29 de marzo de 2021, suscrito por el titular de esa secretaría”, mencionó Gutiérrez Pérez.

El juez de control también señaló que lo relevante era que Reséndez Cantú fue ingresado, desde el 2008, en la lista de Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN, por sus siglas en inglés), por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por actividad sospechosa de lavado de dinero, por 4 millones 315 mil 800 dólares.

“Circunstancia que se considera irrelevante, ya que, al tratarse de una afirmación no sustentada en dato de prueba, que convalidó la autoridad responsable, y que, si bien lo mencionó la Unidad de Inteligencia Financiera en una de sus denuncias, constituye una opinión jurídica simple”, según enfatizó Gutiérrez Pérez, en su sentencia.

“Ayer, una vez más, la justicia me da la razón. Un Juez Federal resolvió un amparo aclarando que no existen indicios de un supuesto lavado de dinero ni mucho menos de delincuencia organizada. La orden de aprehensión girada en mi contra siempre ha sido ilegal e inconstitucional”, expresó el ex mandatario tamaulipeco, en su cuenta de la red social Twitter, en la cual anexó un comunicado de sus abogados Diego Ruiz Durán y Ricardo Cajal Díaz.

“El juez de amparo determinó que una vez analizados todos los datos de prueba de la Fiscalía, en conjunto con los que aportó esta defensa, las operaciones imputadas a Francisco Javier Cabeza de Vaca no son constitutivas de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita ni de delincuencia organizada”, señalaron los litigantes, en el citado documento.

“Si bien es cierto que desde el 2021 se habían mencionado varios amparos promovidos por él, así como Controversias Constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se habían enfocado solo en el futuro del fuero, tras lo que se determinó invalidar la órden de aprehensión girada en su contra en mayo de 2021”, agregaron los abogados del ex mandatario estatal.

Sin embargo, según los defensores de García Cabeza de Vaca, al haber terminado su periodo como gobernador de Tamaulipas el 20 de septiembre de 2022, “dicho fuero constitucional inherente al cargo le fue retirado y se le giró uno nuevo por los mismo hechos”, el cual fue retirado el 28 de febrero de 2023.

Los abogados finalizaron diciendo que la resolución era un importante paso que ayudaba a demostrar la plena inocencia de García Cabeza de Vaca. “Esta defensa seguirá peleando por que se siga conociendo la verdad de los hechos, en todas las instancias, ante los órganos jurisdiccionales”, señalaron.

No obstante, el 21 de marzo de 2023, la FGR impugnó el amparo que Faustino Gutiérrez Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, otorgó a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, por presuntas violaciones al debido proceso.

A través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la institución de procuración de justicia presentó el recurso de revisión y su escrito de agravios contra el fallo dictado el 27 de febrero de 2023 por Gutiérrez Pérez.

El expediente fue turnado a uno de los dos Tribunales Colegiados en Tamaulipas, para que determinara si confirmaba, modificaba o revocaba la protección de la justicia otorgada en primera instancia al ex mandatario tamaulipeco.

¿QUIÉN ES FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA?

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de 55 años de edad, nació en McAllen, Texas, Estados Unidos, el 17 de septiembre de 1967. Es Licenciado en Administración de Empresas y Mercadotecnia, por la Houston Baptist University. Asimismo, cuenta con Maestría en Comercio Internacional por la Universidad de Monterrey (UDEM).

En la iniciativa privada, es propietario y administrador general de Productos Chamoyada S.A. de C.V. Es militante del Partido Acción Nacional (PAN) desde 1999. En 2000 fue coordinador de la Organización Amigos de Fox A.C. en la Zona Norte de Tamaulipas. Ese mismo año, se postuló para diputado federal por el II Distrito de Tamaulipas, cuya cabecera es la ciudad de Reynosa, elección que ganó.

Durante la LVIII Legislatura, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se desempeñó como secretario de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y también de la Comisión de la Tercera Comisión de Trabajo. Asimismo fue integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de la Primera Comisión de Trabajo.

Para 2003, Cabeza de Vaca se convirtió en consejero estatal del PAN y en 2007 se volvió consejero nacional del mismo partido. Asimismo, del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2007, fungió como presidente municipal de Reynosa.

Luego, del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010, fue diputado local por representación proporcional, periodo en el cual se desempeñó como coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de Tamaulipas.

En 2011 fue Director General de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Después, del 1 de septiembre de 2012 al 29 de enero de 2016, fue senador por Tamaulipas.

Se desempeñó como presidente de la Comisión de la Reforma Agraria, secretario de la Comisión de Marina e integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y de la Comisión de Energía, del Senado de la República. Luego, del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2022, fungió como gobernador de Tamaulipas.