Eugenio Javier Hernández Flores, ex militante del PRI y ex gobernador de Tamaulipas, anunció que aceptó la invitación del Partido Verde Ecologista de México en dicha entidad para contender por la primera fórmula al Senado de la República.

A través de un video, difundido a través de las diversas redes sociales, el ex mandatario estatal dio a conocer su participación en las elecciones que se llevarán a cabo el 2 de junio de 2024, resaltando su origen tamaulipeco y su experiencia como funcionario público.

Al inicio del mensaje, Hernández Flores destacó que la mitad de su vida la había dedicado al ámbito empresarial, en la construcción, el desarrollo inmobiliario y la producción agropecuaria. Mientras que en los cargos públicos que había ostentado, dijo que fue diputado federal, alcalde de Ciudad Victoria y gobernador de Tamaulipas.

Asimismo, el ex gobernador tamaulipeco también hizo referencia a los seis años que estuvo en prisión, acusado por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

“He vivido tiempos difíciles, estuve privado de mi libertad durante casi 6 años, por delitos inventados que no cometí, todo esto lastimó profundamente a mi familia, pero aquí estoy con la frente en alto, fortalecido por la adversidad y mirándote a los ojos”, indicó Hernández Flores, en su mensaje.

El ex mandatario tamaulipeco señaló que accedió a la invitación del PVEM, para ser su candidato al Senado, y decidió aceptar, porque “amaba” a Tamaulipas y a su gente, debido a que, según él, “había mucho que hacer, mucho que trabajar, y mucho que transformar”.

“Aquí estoy con la frente en alto, fortalecido con la adversidad y mirándote a lo ojos, el Partido Verde me ha visitado para ser candidato a senador de la república y he decidido aceptar porque amo a Tamaulipas y a su gente. Hay mucho que hacer”, finalizó el ex gobernador su mensaje.

El PVEM en Tamaulipas solicitó la modificación del convenio de coalición con los partidos Morena y del Trabajo (PT), para que Hernández Flores y Maki Esther Ortiz Domínguez fueran en fórmula al Senado, según informó el 23 de diciembre de 2023, Manuel Muñoz Cano, dirigente estatal de dicho partido.

El ex mandatario estatal salió, el 25 de agosto de 2023, del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenango del Valle “Dr. Antonio Sánchez Galindo” -ubicado en el Estado de México-, tras obtener un cambio en su medida cautelar.

Hernández Flores fue detenido el 6 de octubre del 2017, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por la presunta adquisición de dos predios de mil 600 hectáreas en Altamira, propiedad del Estado, según la carpeta de investigación 67/2017, caso por el que también se le decretó su libertad.

No obstante, existía una solicitud de extradición a Estados Unidos, donde la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, buscaba procesar al ex gobernador, por el delito de asociación delictuosa para lavar dinero, para lo cual la defensa de Hernández Flores tramitó el amparo 788/2018, mismo que estaba pendiente de resolver.

El 20 de noviembre del 2018, el ex gobernador de Tamaulipas ingresó en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, mejor conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, al cual llegó vía aérea, luego de ser sacado del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES), de Ciudad Victoria.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó, el 12 de mayo de 2021, un amparo al ex gobernador de Tamaulipas, quien cuestionaba la constitucionalidad de algunos aspectos del Tratado de Extradición México-Estados Unidos, así como de la Ley de Extradición Internacional.

El 18 de octubre del 2018, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) cumplimentó una orden de detención provisional con fines de extradición contra Hernández Flores, requerido por la justicia de los Estados Unidos.

El 2 de marzo del 2018, el entonces canciller Luis Videgaray Caso, emitió el acuerdo que concedió la extradición de Hernández Flores, para que la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas lo juzgara por los delitos de asociación delictuosa para lavar dinero, operar un negocio de envío de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.

En noviembre del 2015, el Gobierno de Estados Unidos decomisó al ex gobernador tamaulipeco, un total de 3.8 millones de dólares en una de sus cuentas bancarias en el Inter National Bank, dinero que supuestamente recibió de su cuñado Óscar Gómez Guerra.

Las autoridades estadounidenses empezaron a investigar a Hernández Flores por presuntamente operar un esquema para defraudar a los bancos Inter National Bank, Lone Star Bank e International Bank of Commerce, con el propósito de obtener fondos y créditos.

De ser declarado culpable, la Fiscalía federal estadounidense pediría decomisarle, al ex mandatario tamaulipeco, tres residencias en McAllen, valuadas en 1.8 millones de dólares, y una en Austin, en Texas, con valor comercial de 2.6 millones de dólares.