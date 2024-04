Francisco Javier Ramírez Acuña, ex gobernador de Jalisco y ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), denunció que durante sus recorridos en su campaña al Senado en dicha entidad, fue retenido en carreteras por supuestos integrantes del crimen organizado.

El candidato a un escaño en la Cámara Alta del Congreso de la Unión reveló que los presuntos criminales incluso le han tomado fotografías a su credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE).

El también ex presidente municipal de Guadalajara señaló que dichas acciones por parte de miembros grupos delictivos se registraban de manera cotidiana en varios tramos carreteros, de diferentes estados del país.

“Hoy que ando por todo el estado tengo que estarme parando en diferentes lados. Que me paran y me preguntan a dónde voy, le toman fotografía a mi INE, hablan a la persona que les digo, obviamente no son agentes de seguridad pública, son malos”, acusó.

“Cuando alguno medio me conoce, pues ‘pásele, pásele y vámonos’, no es posible, no tenemos seguridad”, reprochó, durante un encuentro con integrantes del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara (CCPG). Ante ello, propuso reorganizar a las policías estatales y municipales; así como a la Guardia Nacional.

“A muchos amigos que al regreso de San Antonio, a la salida de Laredo los paran los malosos y les piden 500, 600 dólares por persona que vienen en el carro y si no, les dicen ‘nada más con que los saques, si no de aquí no te mueves. No es posible, no tenemos quien nos cuide en las carreteras”, dijo Ramírez Acuña.

“Denunciamos que el ex gobernador y candidato a senador Francisco Ramírez Acuña haya sido retenido por grupos delictivos. Le exigimos al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, le entren al tema ya. Resuelvan la creciente inseguridad y los asaltos en las carreteras de Jalisco y todo México”, escribió Marko Antonio Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en su cuenta de la red social X, antes Twitter.