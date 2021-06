Ex integrante de Ayudantía de AMLO es gerente en Pemex; suman ocho con cargos de primer nivel

MÉXICO._ Arlette Silva Magaña, ex integrante de la Ayudantía del Presidente Andrés Manuel López Obrador, rindió protesta el 2 de febrero como gerente de contrataciones y proyectos de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos.

Sin embargo, un mes después, el 8 de marzo, la ascendieron a gerente, ello por instrucción del director de la petrolera paraestatal, Octavio Romero Oropeza, según un oficio firmado el 19 de febrero y presentado este lunes, por el diario Reforma.

Antes de ser asistente de la Ayudantía del político tabasqueño, Silva Magaña fue asesora de personal de Pemex, en la revisión de contratos y servicios de construcción de ductos, a través de la empresa Bufete de Mantenimiento Predictivo Industrial. Además, tiene una Licenciatura en Ingeniero Electrónico por el Instituto Tecnológico De Veracruz.

“Aunque su oficina está en Coatzacoalcos, la actual gerente de Contrataciones tiene una ‘comisión’ en el piso 18 de la Torre Pemex en la Ciudad de México, para ‘coordinar los trabajos relacionados con la elaboración, implementación y evaluación de las estrategias de contratación en el Sistema Nacional de Refinación’, según la empresa”, indicó el rotativo.

Asimismo, en cuatro meses, Silva Magaña ha autorizado 31 contratos por un monto de 551.3 millones de pesos para las Refinerías de Minatitlán, en Veracruz; Salina Cruz, en Oaxaca, y Cadereyta, en Nuevo León, según detalló Pemex en una respuesta de información al citado diario, fechada el 25 de mayo.

Silva Magaña se suma a la lista de ocho ex integrantes de la Ayudantía presidencial que ahora ocupan cargos de primer nivel en la Administración Pública Federal, entre ellos Paloma Rachel Aguilar Correa, ex administradora general de Recursos y Servicios del Servicio de Administración Tributaria -sin experiencia previa en temas fiscales-, y ex precandidata de Morena a la Gubernatura de San Luis Potosí.

Así como Ángel Javier Portugal Dorantes, quien al igual que Aguilar Correa -su pareja sentimental-, trabajó en la Ayudantía del Presidente López Obrador y ahora es administrador central de Servicios Tributarios al Contribuyente en el SAT.

Otros integrantes de la Ayudantía presidencial han sido nombrados en diversas áreas de la Administración Pública federal, como Diego Alberto Hernández Gutiérrez, quien es responsable del programa Becas Elisa Acuña de la Secretaría de Educación Pública.

Además de Ángel Carrizales López en la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente; Alejandro Antonio Calderón Alipi, coordinador de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos, y Carlos Sánchez Meneses, coordinador de Infraestructura hospitalaria.

También están Octavio Almada Palafox, titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca -órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural-, cuya sede está en Mazatlán, Sinaloa.