Ex militar ligado al caso Ayotzinapa permanece detenido en California; FGR activará proceso migratorio

La Fiscalía General de la República informó este 5 de junio que, mediante comunicación internacional con autoridades estadounidenses, tomó conocimiento de la detención de Enrique Martínez Chávez en Hawthorne, California, y anunció que llevará a cabo las acciones correspondientes para el procedimiento migratorio respectivo.

Según la dependencia, Martínez Chávez fue asegurado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al no poder acreditar su estancia legal en territorio estadounidense. El detenido permanece recluido en el Centro de Procesamiento ubicado en Rancho Road, Adelanto, California.

La FGR precisó que Martínez Chávez cuenta con una orden de aprehensión vigente en México, librada por una juez en el Estado de México, por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas.

La institución indicó que continúa con la indagatoria para determinar su presunta participación en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en septiembre de 2014.