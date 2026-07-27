Ex pareja de Omar Chávez denuncia que el boxeador la privó de su libertad 13 días en Culiacán

Denys Chantal Corona Rodríguez afirmó el 27 de julio de 2026 que teme por su vida y su seguridad, luego de denunciar en 2025 al boxeador Omar Chávez por violencia familiar equiparada, lesiones dolosas y privación de la libertad durante 13 días en Culiacán, Sinaloa.

La denunciante señaló que el deportista permanece libre bajo la figura de suspensión condicional del proceso, pese a que ella no otorgó el perdón legal. “Temo por mi vida y mi seguridad porque la persona que me agredió está libre bajo suspensión condicional del proceso, aunque yo no otorgué perdón. Quiero justicia, que pague con cárcel, no quiero fama ni dinero”, expresó en entrevista.

Corona Rodríguez presentó una primera denuncia por violencia familiar equiparada el 4 de marzo de 2025, la cual detalló que incluyó golpes en rostro y cuerpo. Dos meses después, según relató, dos hombres la trasladaron con engaños al domicilio del boxeador, donde permaneció encerrada durante casi dos semanas.

“Me busca para hablar según, estas personas van por mí, al momento que yo llego a la casa de Omar, ya tenían planeado hacerme daño, tenían cámaras por toda la casa, llaves en las puertas. Yo no salí del cuarto, me tenían amenazada, me ponían comida en la puerta, no tenía acceso a mi celular”, narró la denunciante.

Corona Rodríguez sostuvo que el objetivo del encierro fue obligarla a retirar la denuncia. Añadió que, durante ese periodo, se publicaron historias en sus redes sociales que mostraban una relación sin conflictos, contenido que ella atribuyó al boxeador.

La mujer escapó tras convencer al deportista de permitirle salir con el pretexto de comprar pastillas Itravil, un supuesto reductor del apetito con potencial adictivo. En lugar de regresar, acudió directamente a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. “Le dije: oye, yo puedo comprarlas, déjame salir, él no quería, decía que no iba a volver, pero lo convencí, me maquillé, me puse lentes, subí a su camioneta, pero fui a la Fiscalía directamente”, relató.

El 19 de mayo de 2025, Corona Rodríguez amplió su denuncia para incluir los delitos de lesiones dolosas y privación de la libertad, este último no divulgado públicamente hasta ahora. La FGE cuenta con fotografías, videos y audios que documentan las agresiones, según afirmó la denunciante.

Aunque el boxeador fue vinculado a proceso el 21 de mayo de 2026, transcurrió casi un año en el que no se presentó a las audiencias programadas sin que ello derivara en consecuencias legales, según el relato de la denunciante.

En un video difundido durante el proceso, Omar Chávez admitió haber ejercido violencia. “Después de haberme hecho la primera denuncia, volvió y la segunda vez yo ya estaba harto, no se quería ir a su casa, quería provocarme o estaba triste, y ahí fue cuando se fue, y antes de irse me dio un beso y me dijo que todo lo que pensaba era cierto, y por ese motivo me metieron a la cárcel, no digo estoy bien en lo que hice, de hecho en cuanto lo hice pedí perdón, pero pues ni modo, de los errores se aprende”, declaró el deportista.

Corona Rodríguez explicó que su identidad se había mantenido reservada hasta esta declaración pública. “Saben por qué no se sabe nadie mi nombre, en ningún lado ha salido, porque me querían muerta, no quieren que yo diga la verdad, se les salió de las manos cuando escapé de todo”, afirmó.

La suspensión condicional del proceso permite al imputado evitar el juicio oral mediante el cumplimiento de condiciones fijadas por un juez de control. La denunciante insistió en que buscará la revocación de esa medida y la continuación del proceso penal en su etapa ordinaria.