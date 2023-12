Adrián Rubalcava Suárez, Alejandro Murat Hinojosa y Eruviel Ávila Villegas, entre otros ex militantes del PRI, dieron a conocer la constitución de la agrupación política “Alianza Progresista” para apoyar a Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por los partidos Morena, PT, y PVEM.

Los miembros del nuevo grupo detallaron que recorrerían el País para hablar bien del proyecto político de Sheinbaum Pardo, pero aclararon que no habían tenido ningún acercamiento con ella.

Sin embargo, agregaron que, si la precandidata presidencial les quería asignar una tarea, ellos estarían dispuestos a cumplirla.

Rubalcava, Alcalde de Cuajimalpa, renunció al PRI luego del proceso interno para elegir al candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en el que resultó electo Santiago Taboada Cortina, militante del Partido Acción Nacional.

Mientras que Murat Hinojosa, ex Gobernador de Oaxaca, dio a conocer en noviembre su renuncia como priista, al destacar que ya no coincidía con la visión actual del partido.

”No puedo ser parte de algo que no me define como persona ni como político y que no corresponde a la visión de México que anima a seguir participando en la vida pública”, explicó, al tiempo que dio a conocer la creación de la Alianza Progresista.

El Senador Eruviel Ávila Villegas formó parte de un grupo de políticos priistas que en julio renunció al partido tras las diferencias que mantenían con la actual dirigencia del PRI, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas.

Además, a la agrupación se sumó Jorge Carlos Ramírez Marín, quien el 3 de octubre pasó a la bancada del Partido Verde Ecologista en la Cámara de Senadores para contender por la Gubernatura de Yucatán, aunque no fue admitido en la encuesta interna que llevaría a cabo Morena.

El Senador yucateco ha sido en dos ocasiones Diputado local y Diputado federal. Asimismo, fue Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de 2012 a 2015, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Además de Nuvia Mayorga Delgado, quien es Senadora por Hidalgo, desde el 1 de septiembre de 2018. Fue titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, de 2013 a 2018. Asimismo, de 2012 al 2013, fungió como Diputada federal.