Ex Secretario de Marina no está escondido ni tiene carpeta en su contra, afirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Almirante Rafael Ojeda Durán, ex Secretario de Marina, no está escondido, y que será él quien determine la forma en que declarará en el proceso contra el Contralmirante Fernando Farías Laguna, vinculado a proceso por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

Durante su conferencia de prensa matutina, celebrada en Irapuato, Guanajuato, aseguró que no existe ninguna carpeta de investigación abierta contra el ex Secretario de Marina durante la administración del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según Sheinbaum Pardo, esa información se la ratificó la Fiscal General de la República.

“No está escondido y tiene una solicitud de parte de la defensa de una de las personas detenidas para que sea llamado a declarar y la Fiscalía está viendo esta circunstancia, pero ni está escondido ni absolutamente nada”, declaró.

Puntualizó que Ojeda Durán fue llamado a declarar en un juicio y que corresponderá a él decidir si declara o no, así como la manera de hacerlo.

Añadió que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial definirán cómo atender el tema.

“Pero ni está escondido ni se ha negado a declarar, sino sencillamente sigue el procedimiento”, señaló.

Según publicó el diario Reforma el 28 de agosto, una Jueza federal citó a Ojeda Durán para declarar en calidad de testigo en la audiencia de vinculación a proceso de Farías Laguna; sin embargo, la FGR no lo localizó para notificarle el citatorio.

Al ex Almirante se le ha señalado por presuntamente proteger a sus sobrinos políticos, el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el Contralmirante Fernando Farías Laguna, a quienes se acusa de controlar el huachicol fiscal en las aduanas marítimas del País.

Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando Farías Laguna, afirmó que el citatorio y la eventual comparecencia de Ojeda Durán figuraron entre las razones por las que la Jueza Alejandra Ramírez de la Vega declaró como privadas las audiencias de imputación y de vinculación a proceso del Contralmirante.

Indicó que la defensa proporcionó el domicilio actual del ex Secretario de Marina, pero que la FGR no logró localizarlo.

Según Mendieta, la defensa ya había intentado previamente interrogar a Ojeda Durán respecto al caso de sus sobrinos políticos, sin conseguirlo.

La FGR analizará la solicitud de la defensa para que el ex Secretario comparezca, mientras el proceso contra Farías Laguna continúa bajo audiencias de carácter privado.