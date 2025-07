Ex Secretario de Seguridad de Adán Augusto en Tabasco huye de México

Hernán Bermúdez Requena, ex Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos, huyó de México, tras activarse una orden de aprehensión en su contra, por presuntos nexos con la organización criminal “La Barredora”.

El General Miguel Ángel López Martínez, Comandante de la 30 Zona Militar, informó, en entrevista con Grupo Fórmula, el 12 de julio de 2025, que el ex funcionario estatal abandonó el territorio mexicano, el 14 de febrero -el mismo día en que se giró su orden de captura-, con dirección a Panamá. Después se fue a España y luego a Brasil.

El Comandante también señaló que, al inicio de su gestión, los líderes de “La Barredora” no contaban con órdenes de captura, lo que reflejaba un esquema de impunidad. Sin embargo, gracias a la coordinación interinstitucional, “prácticamente todos ya tienen”.

”El 14 de febrero salió la orden de aprehensión contra Requena. Ese día hay registros que abandonó el País de Mérida hacia Panamá. La información que tenemos es que inicialmente se fue a Panamá, de Panamá a España y la última información conocida es que andaba por Brasil. Se han hecho gestiones ya con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), yo creo que si a mí me preguntas ¿qué hace falta?, yo respondería: agarrar a esos líderes”, enfatizó López Martínez.

”Y ahorita podemos decir que gracias a la coordinación y al trabajo de la [Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca] FIRT y la aportación y el trabajo de las fiscalías, prácticamente todos ya tienen orden de aprehensión. Requena, ‘Prada’, Tomasín ya cayó, Pinto [...] Los que estaban en esa reunión del 23 de diciembre”, comentó.

El 13 de julio, José Ramiro López Obrador -también conocido como “Pepín”-, hermano del ex Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y Secretario General de Gobierno de Tabasco con el Gobernador Javier May Rodríguez, afirmó que al revelarse la orden de aprehensión contra Bermúdez Requena, se estaba descubriendo la “pudrición” que había en la entidad.

”Ahí está saliendo toda la pudrición, hasta donde se tenga que llegar, a tope, el compromiso de Javier May es con los ciudadanos, no con delincuentes ni con la mafia, desde que llegó Javier May se ha estado limpiando la Secretaría de Seguridad Pública”, expuso “Pepín”, en medio de la inauguración de un evento de futbol femenil.

Añadió que no sabía si algún funcionario más estaba implicado con “La Barredora”.

”De funcionario no se sabe, a lo mejor agarrando a uno de ellos, va a vincular a otros, como sucede o como suele suceder, pero pues ahora los que tienen orden de aprehensión son los que mencionó el general”, afirmó López Obrador, quien añadió que en la entidad se habían ido de la Policía estatal al menos 200 elementos, en la mayoría de los casos por no aprobar los exámenes de control y confianza.