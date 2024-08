Exservidores de la nación que fueron despedidos de la Secretaría de Bienestar por pedir vacaciones, horarios fijos y materiales de trabajo enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para solicitarles la regulación de las condiciones laborales de quienes se encargan de entregar los programas sociales, así como la reinstalación de quienes fueron cesados.

“La discrecionalidad de los delegados y responsables de recursos humanos en algunos estados de la república generan múltiples injusticias y abusos, contradiciendo la esencia de este gobierno y de la cuarta transformación. Todo el tiempo se han recibido amenazas, hostigamiento laboral sistemático, humillaciones y malos tratos, agravándose a partir de que decidimos constituir un sindicato de servidores de la nación“, señalaron los extrabajadores.

Los afectados informaron que han enviado diversos escritos a la delegación de la Secretaría de Bienestar en Jalisco y se han presentado en las oficinas para ser atendidos por las autoridades estatales, pero no han tenido contestación, e incluso los han recibido con operativos de la Guardia Nacional para impedirles aproximarse al edificio.

Animal Político consultó con la oficina de Presidencia si se atendería la solicitud de los exservidores de la nación, sin que hasta el momento de la publicación haya recibido respuesta, mientras que el equipo de la presidenta electa, indicó que aún no se encuentra en funciones, por lo que será hasta que comience su administración, en octubre próximo, que podría atender las denuncias.

Por su parte, la Secretaría de Bienestar negó que los 12 exservidores de la nación que demandaron su reinstalación hayan sido despedidos, y afirmó que se les terminó su nombramiento, además de que tenían “retrasos, faltas injustificadas o negativas a trabajar”.

“Fuimos despedidos por pedir respeto a nuestros derechos”En la carta entregada por los extrabajadores, lamentaron que desde 2018, cuando pasaron de ser promotores del voto a servidores de la nación, “hemos esperado que se regularice nuestra situación laboral, de conformidad con lo señalado en el Artículo 123 de la Constitución; es un anhelo legítimo aspirar a las prestaciones laborales que tienen los servidores públicos y buscar mejorar la calidad de vida de nuestras familias”.

“Los servidores de la nación nacimos desde el censo para el bienestar en 2018, dimos muchas horas extra sin reclamar ningún pago adicional; pusimos nuestra integridad física y mental, en muchas ocasiones dejamos de lado nuestra vida social y profesional, sacrificamos a nuestras familias, todo por la premisa de construir el proyecto de nación que representa la cuarta transformación, siempre acudimos cuando se nos necesitaba, arriesgamos la vida en pandemia”, reclamaron.

Los inconformes, agrupados en el Sindicato Nacional de Servidores de la Nación (SINASEN), recordaron que, en enero de 2023, tres ex trabajadores murieron mientras apoyaban a los damnificados por el huracán Otis, y que dos más fallecieron en mayo de 2024, casos sobre los cuales “los altos funcionarios sólo guardaron silencio, simplemente se olvidan de nosotros cual objetos desechables”.

“Cuando se nos pidió acudir a Guerrero, para algunos compañeros fue imposible, por cuestiones de salud personal y familiar, por lo que fueron amenazados con que serían reportados y posteriormente despedidos, lo cual sucedió”, refirieron los ex funcionarios.

También subrayaron que sus condiciones laborales “son pésimas, en muchas ocasiones nos tienen sin agua para beber, sin papel de baño por varios días; a veces pagamos de nuestra bolsa los materiales de trabajo, provocando que el sueldo disminuya de forma importante, y en ocasiones la institución se retrasa con los pagos, dejando a nuestras familias en condiciones muy precarias”.

Ante estas situaciones, aseguraron haber sido “despedidos por construir un sindicato libre y pedir respeto a nuestros derechos humanos y laborales más elementales, los funcionarios que representan a la parte patronal en la institución determinaron cesarnos sin ninguna justificación, no cometimos absolutamente ninguna irregularidad, pero la represión se impuso para que sirviera de castigo y advertencia contra los servidores de la nación que pretendan pedir sus derechos“.

“Pedimos que no nos olviden”

“Los servidores de la nación somos parte de este gran movimiento, somos miles de hombres y mujeres que participamos en esta revolución pacífica. Sabemos los desafíos que enfrentan, tengan la seguridad de que estaremos como siempre del lado correcto de la historia, luchando a ras de suelo por esta cuarta transformación”, expresaron al presidente y la presidenta electa.

A ambos, les solicitaron su apoyo para que se resuelvan los casos de despidos, se regulen las condiciones laborales y se inicie un proceso de estabilidad laboral para los servidores de la nación, de conformidad con la Ley Federal de los trabajadores al Servicio del Estado.

Aunque los 12 ex trabajadores que suscriben el documento pertenecen a la delegación de Jalisco de la Secretaría de Bienestar, señalaron que las condiciones de trabajo son similares en todos los estados del país.

“Les pedimos con todo respeto que no nos olviden, que no nos desechen, que no permitan que los delegados y funcionarios que representan a la institución sigan abusando de nosotros y pisoteando nuestros derechos más elementales“, expresaron.

Las cartas fueron entregadas a los equipos de trabajo de López Obrador y Sheinbaum Pardo durante la visita que realizaron este fin de semana en Jalisco, donde tuvieron un evento acompañados del gobernador Enrique Alfaro.

De acuerdo con Marcela Martínez, al entregar el documento al presidente, éste les dijo que “sigan luchando”, lo que consideraron como palabras de aliento para mantener sus exigencias y la formalización legal del sindicato, que actualmente se encuentra en trámite.