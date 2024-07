El ex subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial en la administración de Enrique Peña Nieto, Enrique González Tiburcio, libró el proceso penal por la llamada Estafa Maestra.

Un Tribunal Colegiado de Apelación de la CDMX resolvió no vincular al ex funcionario que trabajaba con Rosario Robles Berlanga por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, en el esquema conocido como la “Estafa Maestra”, ello por un convenio de 106.8 millones de pesos con la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM), en la actualidad Intercultural de Sinaloa.

Por unanimidad, los tres magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México resolvió no vincular a proceso al ex funcionario federal, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, porque, según él, la Fiscalía General de la República no acreditó que su firma fuera la que aparecía en el convenio.

”No existe algún indicio razonable que le permita suponer que probablemente el justiciable signó el convenio tildado de ilegal [...] Lo que en modo alguno significa desestimar el ‘valor probatorio’ del convenio de referencia, pues su existencia quedó acreditada, que fue indebido y que se trató de recursos públicos, pero no quedó razonablemente demostrado que sea el justiciable quien haya plasmado su firma en él”, indicó la sentencia.

Los tres magistrados confirmaron de forma unánime la no vinculación a proceso contra González Tiburcio, dictada el 23 de abril de 2023, por Juan José Hernández Leyva, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

Según lo informó el diario Reforma, el Pleno tomó en cuenta un dictamen en grafología, elaborado el 10 de abril de 2023 por un perito particular, que concluyó que la firma que aparece en el convenio cuestionado no era la del ex subsecretario.

Señalaron que los abogados defensores de González Tiburcio le entregaron este dictamen a la FGR, en la misma fecha en que fue elaborado, pero el Ministerio Público federal no hizo su propio análisis forense, para estar en igualdad de condiciones y controvertir el de su contraparte.

”La Fiscalía, pese a haber tenido la oportunidad y tiempo suficiente para controvertirlo con otro dato de prueba igualmente razonable, no lo hizo y únicamente se limitó en la audiencia a alegar que debe desestimarse”, explicaron.

En este asunto, la FGR imputó a González Tiburcio por haber suscrito, en forma supuestamente indebida, el convenio general de colaboración entre la Sedatu y la UAIM, el 4 de enero de 2016, un documento sin contenido económico.

Derivado de dicho convenio, el 28 de enero del mismo año otros funcionarios de la Sedatu y la UAIM firmaron un convenio específico y el anexo de ejecución, mediante el que se transfirieron 106 millones 838 mil 900 pesos a la citada Universidad.

El servicio que la UAIM prestaría a la Sedatu en dicho contrato consistía en elaborar un “Diagnóstico de las necesidades de las mujeres y análisis de oferta de servicios para el empoderamiento de las mujeres en Tlapa de Comonfort, Guerrero y municipios aledaños”.

En su revisión de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación detectó que este trabajo presuntamente ya había sido realizado con anterioridad, debido a que su contenido prácticamente era el mismo de otro proyecto financiado en 2014, por el Banco Interamericano de Desarrollo y que implementó la Secretaría de Desarrollo Social, en el mismo municipio.

La FGR señaló que la Sedatu incurrió en cuatro ilegalidades: no haber realizado una investigación de mercado, para garantizar al Estado las mejores condiciones de precio, calidad y financiamiento; no convocar a una licitación; y no publicar la convocatoria de esta contratación, en las páginas de internet de Compranet y de la citada Secretaría.

Además, según lo señaló la Fiscalía General de la República, la Sedatu no verificó que la UAIM tuviera la capacidad para prestar los servicios, debido a que subcontrató el 100 por ciento del convenio, cuando el límite establecido por ley era del 49 por ciento.

González Tiburcio denunció ante la FGR que su firma había sido falsificada en los contratos de la llamada “Estafa Maestra”. Sin embargo, el ex funcionario federal tenía otros tres procesos penales en curso en su contra.

Dos de ellos están relacionados con el convenio de 185 millones de pesos que suscribió la Sedatu con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo, uno el delito de falsedad en declaración -precisamente porque negó que fuera su firma-, además de otro por uso indebido de atribuciones y facultades.

El tercer proceso contra González Tiburcio era también por este último ilícito, pero relacionado con un convenio de la misma Secretaría con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, por 100 millones 925 mil 730 pesos.