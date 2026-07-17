Ex titular de Segob asume defensa legal de Ernesto Ruffo en caso de huachicol fiscal

El abogado Fernando Gómez-Mont asumió la defensa legal del ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido el 16 de julio en Ensenada, Baja California, dentro de una investigación de la Fiscalía General de la República por una presunta red de huachicol fiscal de hidrocarburos.

Gómez-Mont fue Secretario de Gobernación durante la administración de Felipe Calderón y es egresado de la Escuela Libre de Derecho. Ha representado previamente al ex Presidente Carlos Salinas de Gortari y a su hermano Raúl, así como al ex director de Petróleos Mexicanos, Rogelio Montemayor Seguy, en el caso Pemexgate.

El 17 de julio, Ruffo Appel compareció por videoconferencia junto con otros siete implicados.

Además del ex Gobernador, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo en las horas previas a otros seis presuntos implicados, entre ellos accionistas y agentes aduanales, sumados a un octavo imputado que permanece detenido desde enero.

Entre los aprehendidos el 16 de julio se encuentran Ricardo Thompson Navarro, socio de Servicios Portuarios S.A. de C.V. y ex vocal de la empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel es fundador; José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, accionistas de Internacional de Fundentes, S.A. de C.V., con sede en Saltillo, Coahuila; y Adriana Magali Bárcenas Guillén, representante de Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V., con sede en San Luis Potosí capital.

También fueron detenidos el agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez, de 86 años, en Monterrey, Nuevo León, y su dependiente autorizado, Luis Antonio Barrientos Juárez.

Se giró además orden de aprehensión contra Armando III Riestra Fernández, dueño de Servicios Aduanales JR, quien permanece preso desde enero en el Penal del Altiplano por un caso relacionado con huachicol en la aduana de Matamoros, Tamaulipas, donde permanecen prófugos tres mandos del Ejército.

Según la FGR, la organización que encabezaba Ruffo Appel importó petrolíferos entre 2019 y 2026 declarando en los pedimentos aduanales apenas el 10 por ciento de lo realmente transportado, con lo que omitió el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Impuesto al Valor Agregado.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, afirmó que existen pruebas contra Ruffo Appel y otras 25 personas señaladas de encabezar la operación logística y financiera para introducir, distribuir y comercializar hidrocarburos de manera irregular, con movimientos por 3 mil 75 millones de pesos a través de 80 cuentas bancarias y operaciones en el extranjero por casi mil 400 millones de dólares.

El caso no es reciente para Ruffo Appel: en noviembre de 2025 ya había sido citado a comparecer como testigo tras el hallazgo de 33 carro-tanques con 15.4 millones de litros de hidrocarburos en Ramos Arizpe, Coahuila, asegurados el 7 de julio de 2025.

Dicho decomiso formaba parte de una red vinculada al operativo del buque Challenge Procyon en Altamira, que transportaba 10 millones de litros de combustible ilegal. Ingemar, empresa de la que Ruffo Appel es socio fundador, fue señalada por no declarar un volumen aproximado de 15 millones 299 mil 830 litros.

El presidente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, exigió que también se investigue a ex directores de la Agencia Nacional de Aduanas de México, entre ellos Ricardo Peralta, Rafael Marín y Horacio Duarte.

Acosta Naranjo sostuvo que la detención de Ruffo Appel buscaría distraer la atención de las grabaciones en las que la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se dice dispuesta a colaborar con el FBI para librar investigaciones en su contra.

También pidió que se indague al Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, por su relación con Sergio Carmona, y al Senador Adán Augusto López, por presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora. “Es en el Gobierno donde están los verdaderos huachicoleros”, aseveró Acosta Naranjo.

Por su parte, el Senador de Morena Antonino Morales Toledo anunció que solicitará a la FGR y al Instituto Nacional Electoral investigar si recursos vinculados al huachicol financiaron a Somos México, partido del cual Ruffo Appel forma parte del Consejo Consultivo sin ser militante.

“La detención de Ruffo Appel desenmascara a la oposición y muestra la magnitud de su corrupción e hipocresía”, argumentó el legislador morenista, quien presentará el exhorto ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la próxima semana.