Ex trabajadores de Luz y Fuerza decapitan estatua de Calderón en Los Pinos

Ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro decapitaron este miércoles la estatua de bronce del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa en el Complejo Cultural Los Pinos, tras marchar cerca de 3 kilómetros desde el Hotel Marquis Reforma, donde el panista participaba en un acto público en la Ciudad de México.

La efigie permanecía desde septiembre de 2025 tirada sobre el pasto, a espaldas de su pedestal, también dañado, sobre la Calzada de Los Presidentes, sin que las autoridades hubieran atendido su deterioro.

Las demás esculturas de ex mandatarios ubicadas en ese espacio, la última de ellas la de Enrique Peña Nieto, se mantienen firmes en sus bases.

La protesta inició en Paseo de la Reforma 465, frente al Hotel Marquis Reforma, donde Calderón Hinojosa intervino en el evento denominado “Foro América Libre”.

Los manifestantes acudieron con matracas, mantas y cacerolas para expresar su rechazo a la gestión del ex Mandatario, quien extinguió Luz y Fuerza del Centro, y por sus vínculos con Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública durante ese sexenio.

“¡Aquí se ve la fuerza del SME!”, gritaron los inconformes, en alusión al Sindicato Mexicano de Electricistas, junto con consignas contra el ex Presidente.

En uno de los accesos al inmueble, los manifestantes forcejearon con elementos de seguridad privada que resguardaban la entrada con vallas bajas de metal y que buscaban disuadir las agresiones contra el recinto.

Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, atribuyó la movilización a un intento de boicot contra el foro por parte del oficialismo.

“A nosotros nada nos detiene, puede haber manifestaciones, pueden salir de sus casas, enojarse, porque estamos hablando aquí de temas que le duelen al régimen en México”, afirmó.

La ex Residencia Oficial de Los Pinos fue convertida en Complejo Cultural durante el primer minuto de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, con acceso público y gratuito.

Desde entonces, el conjunto escultórico de la Calzada de Los Presidentes quedó bajo resguardo de las autoridades culturales federales.

La extinción de Luz y Fuerza del Centro se decretó en octubre de 2009 y derivó en la pérdida de empleo de miles de electricistas agremiados al SME, cuyo conflicto laboral se extendió por más de una década y continúa como uno de los principales agravios que el sindicato atribuye al sexenio 2006-2012.