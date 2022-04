‘Exceso’, expulsión de Quirino del PRI por aceptar ser Embajador en España, cuestiona AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un “exceso” que el PRI haya expulsado de sus filas a Quirino Ordaz Coppel, ex Gobernador de Sinaloa, por aceptar el cargo de titular de la Embajada de México en España.

“La expulsión, no me meto en eso, creo que es un exceso, despropósito, porque no va a representar a un partido, representa al pueblo de México y al Gobierno de México”, dijo el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.

“Entonces todos los mexicanos, independientemente del partido al que se pertenece, pues deberíamos de sentirnos orgullosos y todos aceptar que un mexicano va a representar a nuestro País, más si se trata de un militante partidista y todavía más si se trata de un ex Gobernador que va a representar a México”, aseguró el político tabasqueño.

El ex Gobernador sinaloense tomó posesión el 12 de abril al cargo de Embajador de México en España, mismo que le fue encomendado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien propuso su nombramiento el 11 de septiembre del 2021.

Según lo dio a conocer la Embajada a través de un comunicado, al iniciar su gestión, Ordaz Coppel conoció a los funcionarios de todas las áreas. Asimismo, les transmitió su propósito de trabajar en equipo para dar lo mejor de México y estrechar las relaciones con España.

Ordaz Coppel presentará durante los próximos días ante el jefe de Estado español, el Rey Felipe VI, las cartas que lo acreditan como Embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de España.

El 31 de marzo, el PRI quitó la militancia al ex mandatario sinaloense, tras “haber cometido actos de indisciplina grave en contra de las determinaciones del Consejo Político Nacional, como lo señala el artículo 250 de los estatutos”.

SOY REPRESENTANTE DEL ESTADO MEXICANO, RESPONDE QUIRINO ORDAZ AL PRI DESDE MAZATLÁN

El 10 de abril, Ordaz Coppel acudió a su casilla correspondiente en el Fraccionamiento El Cid, en Mazatlán, Sinaloa -acompañado de su hijo-, para participar en la consulta de Revocación de Mandato.

“Es un ejercicio innovador, yo invito a que la gente participe para fortalecer la democracia, es algo que pocos Países lo hacen, qué bueno que en México se haya implementado [...] Yo voté a favor que continúe el Presidente, pero la gente tiene la libertad y yo invito a la gente”, reveló.

Al ser cuestionado respecto a sus relaciones políticas en México con el PRI, el ahora diplomático manifestó “soy un representante del Estado mexicano”, y aseguró que ahora sus tareas son otras.