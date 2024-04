Los videos de la irrupción de la Policía Nacional de Ecuador en la sede de la Embajada de México en Quito fueron exhibidas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de este martes. En los videos se da cuenta del arresto, la noche del 5 de abril de 2024, del ex Vicepresidente Jorge Glas Espinel.

En uno de los videos se observa al Ministro Roberto Canseco Martínez, actual Jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de la representación diplomática mexicana, siendo agredido por algunos elementos de la Policía Nacional de Ecuador, quienes apuntan sus armas largas en su contra, mientras otros sacan de la sede diplomática mexicana al ex Vicepresidente ecuatoriano. López Obrador también presentó videos captados a las afueras de la sede diplomática mexicana, donde se puede ver a Canseco Martínez forcejear con elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional ecuatoriana para intentar detener que Glas Espinel fuera trasladado en un automóvil. Según el mandatario nacional, las imágenes corresponden a cámaras de seguridad dentro de la Embajada de México en Quito. Asimismo, señaló que aún había más videos al respecto. Detalló que giró la instrucción a Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para que difundiera el material que fue grabado durante una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, esto para los hermanos ecuatorianos que son nuestros hermanos, que no haya nada qué temer y como siempre lo decimos no somos iguales, nosotros no somos autoritarios, no somos fachos. No pensamos que los problemas se resuelvan con el uso de la fuerza, nosotros somos pacifistas y siempre lo vamos a hacer”, expresó. Insistió que se presentaría denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Reclama postura ambigua de Estados Unidos y Canadá Por otra parte, López Obrador reclamó a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá su postura “ambigua” respecto la irrupción de las fuerzas de seguridad de Ecuador en la Embajada de México en Quito, y dijo que no aceptaba que las administraciones encabezadas por el Presidente Joseph Biden y el Primer Ministro Justin Trudeau, consideraran el hecho como una “aparente” violación al derecho internacional.

“Hubo pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio, en el caso de Estados Unidos y de Canadá, somos socios económicos, comerciales, somos vecinos y fue muy indefinida su postura, hasta ahora ha sido muy indefinida su postura, se llegó al extremo en el caso de Canadá de decir que fue una presunta violación al derecho internacional, aparente, eso no lo permitimos, no lo aceptamos”, declaró. “En el caso de Estados Unidos fue un documento, un boletín del Departamento de Estado no condenando la intromisión, el asalto, la invasión a nuestra Embajada y hablando de que se busque la reconciliación sin pronunciarse en contra de este acto autoritario, además, no lo ha hecho el presidente Biden, como lo hicieron otros mandatarios, que se han expresado abiertamente”, enfatizó. “Entonces pensamos de que quieren mantener relaciones, igual que las tienen con nosotros, de amistad con, en este caso Ecuador, a pesar de una actitud autoritaria como la que estamos viendo. Entonces ya no queremos que se siga aplicando en América la doctrina Monroe, no queremos que se siga aplicando esa máxima de que ese gobernante autoritario es un tal por cual, pero es nuestro tal por cual, no queremos eso, eso debe de eliminarse”, dijo el Presidente de México. Asimismo, López Obrador destacó que si Canadá y Estados Unidos no se sumaban a una condena más enérgica, las relaciones diplomáticas seguirían, pero él debería informar quiénes eran solidarios con México y quiénes no, durante dicho conflicto. “¿A qué están obligados Estados Unidos y Canadá siendo los principales socios comerciales de México en este contexto? ¿A que dejen las tibiezas?”, le preguntó un reportero. ”A pronunciarse, abiertamente y si no lo hacen no hay problema con nosotros, van a continuar nuestras relaciones pero no podemos nosotros dejar pasar un acto así, no nos podemos callar, sería de pusilánimes de que ante un atropello así nos quedáramos callados y no informáramos al pueblo de México, el comportamiento y la actitud de otros pueblos y de otros gobiernos”, añadió. Durante el inicio de su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño también advirtió a Ecuador que a México se le respetaba y acusó a dicho país sudamericano, de actuar de manera autoritaria, al allanar la Embajada mexicana en Quito, para detener a un asilado político. Afirmó que fuerzas policiales y militares ecuatorianas que irrumpieron de manera “vil” en la sede diplomática, no lo hubieran hecho si no sintieran el respaldo de potencias hegemónicas.

”Esto también lo digo por la agresión a nuestra soberanía en Ecuador, hoy vamos a dar a conocer imágenes que se tomaron de adentro de la Embajada de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática, el asalto a nuestra Embajada”, destacó López Obrador. ”Y eso no lo hace un Gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias, por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional, a México se le respeta”, adelantó el titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano. El político tabasqueño señaló que México era una nación independiente y no una colonia de países extranjeros, y que los ciudadanos mexicanos tampoco se dejaban llevar por campañas calumniosas. ”Todas las campañas, las que surgen en México y las que vienen del extranjero, como esa que echaron a andar desde el extranjero, de ‘AMLO narcopresidente’, con el New York Times, con información de la [Administración de Control de Drogas de EE.UU.] DEA, con el premio Nobel del periodismo o su equivalente, toda una campaña”, acusó. ”Creen que nos estamos chupando el dedo, o que es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante las hegemonías, ante gobiernos extranjeros, ahora no, México es un país independiente, libre, soberano, no somos colonia de ningún país extranjero y vamos a seguir resistiendo”, enfatizó López Obrador. La justicia no se negocia: Noboa El lunes, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, afirmó que estaba dispuesto a “resolver cualquier diferencia” con el Gobierno México, pero advirtió que “la justicia no se negocia”, en referencia a la detención del ex vicepresidente ecuatoriano y justificó su decisión argumentando que no podía correr “el riesgo de una inminente fuga”.

“Ecuatorianos: Los últimos días han requerido fuerza y decisión. En una situación compleja y sin precedente que vive el país, he tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes, corruptos o narcoterroristas”, señaló Noboa Azín en un comunicado difundido a través de su cuenta de la red social X. “Mi obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados, involucrados en crímenes muy graves, violando el Artículo III del Acuerdo de Caracas, el Artículo I de la Convención de Montevideo, y Artículo 41 de la Convención de Viena, o se corra el riesgo inminente de su fuga, como nos ha pasado antes, y se burlen nuevamente del pueblo ecuatoriano”, explicó. “Hemos visto las reacciones de algunos grupos que han puesto sus intereses y proyecto político por encima de la soberanía, dignidad y la justicia del Ecuador. Otros, han tratado de volverlo una lucha ideológica, tratando de encasillarme en un extremo del cual nunca he sido parte”, insistió. “Por último, unos políticos ecuatorianos caducos, han solicitado a México que nos declare la guerra, y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la Patria nunca antes vista”, denunció. “Hay que entender que nos estamos jugando el país, y que todas estas críticas salen una vez que ven que la gran mayoría de los Ecuatorianos votará por la dignidad nacional en la Consulta Popular del 21 de abril, la máxima expresión democrática en una nación”, dijo. “El Ecuador es un país de paz y de justicia, que respeta a todas las naciones y el derecho internacional. Al pueblo hermano de México quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia, y que jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos. Finalizo este mensaje agradeciendo a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y mi equipo de trabajo, pero sobre todo, agradecer a los millones de ecuatorianos que luchan día a día a mi lado por un nuevo Ecuador”, terminó. Horas antes, López Obrador calificó al Gobierno de Ecuador como autoritario y prepotente, afirmando que ni dictadores como el chileno Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. se atrevieron a hacer algo similar. “Fue una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales, fue un acto autoritario, increíble, es malo a veces usar ejemplos, pero ni Pinochet, el temible Pinochet y otros se habían atrevido a eso, yo creo que están muy mal aconsejados, los que tomaron esa decisión no quieren a Bolivia, sin duda no quieren a su pueblo, perdón a Ecuador“, indicó. “Tiene que ver con la actitud prepotente de un Gobierno, posiblemente por una rivalidad interna, no posiblemente, hay una confrontación interna y eso los lleva a tomar una medida de este tipo, pero sin dimensionar la repercusión que tiene para su pueblo, para Ecuador y para los países del mundo”, consideró el mandatario mexicano, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde Mazatlán, en Sinaloa. En tanto, la canciller mexicana Bárcena Ibarra llamó a la calma ante el conflicto con el Gobierno de Ecuador, al prometer que no actuarían de forma similar contra la Embajada ecuatoriana.