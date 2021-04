MÉXICO._ El medio digital Político MX difundió dos audios en los que se escucha a la periodista María Isabel Arvide Limón, actual cónsul en Estambul, gritando con prepotencia a trabajadores de la representación diplomática de México en Turquía. En una de las grabaciones filtradas el miércoles se escucha decir a la periodista: “Van a hacer lo que yo diga [...] Me encargo que no te vuelvan a dar trabajo” o la frase “no me vuelven a utilizar la cocina para comer, porque no tenemos ninguna obligación”. En otra grabación se escucha decir a Arvide Limón que a los empleados no se les pagará dinero extra de la comida y que no usen “su baño”, así como decirle a una empleada administrativa: “Me haces favor de venir decentemente”. También menciona que como en su contrato dice que solamente se trabaja hasta “las 5 de la tarde”, se comprará un reloj checador para aquellos que lleguen 09:15 horas, se le descuenta la mañana”.

ISABEL ARVIDE SE DEFIENDE La periodista se defendió a través de su cuenta en la red social Twitter, afirmando que el material auditivo se encuentra editado y mencionó que ya hay en proceso 23 quejas formales de su parte contra este grupo de empleados “y sus majaderías”. “El material está editado. Existen 23 quejas formales mías sobre estos empleados y sus majaderías contra mí como consta. Como existen testigos, son jovencitos molestos porque no trabajan y a mi llegada hubo otra dinámica. Los tres empleados querían ganar más dinero”, tuiteó Arvide Limón.

Al ser cuestionada por las amenazas de no usar su baño, ni la cocina, ni pagarles extra por la comida, la periodista respondió que “Hay 3 baños en el Consulado”. En un tercer tuit, redactó: “Aquí estoy para aclarar todas las veces que me agredieron, gritaron y se negaron incluso a contestar el teléfono. Informé 23 veces por escrito esto”. “Lo que yo diga era... sencillamente trabajar. La jovencita se negaba y me gritaba, como informé oficialmente, que no podía correrla (la legislación turca prohíbe despidos en este tiempo de pandemia) y que yo no era nadie para ordenarle. Dí (sic) testimonio de esto 23 veces)”, agregó Arvide Limón en una cuarta respuesta. “Exacto, iban vestidos en fachas, entraban a mi baño y lo ensuciaban, llegaban tarde, no me respondían, no querían trabajar. Se encerraban horas en la cocina. Hay 23 escritos oficiales al respecto. No se puede despedir a ninguno por pandemia (sic) No se puede despedir a ningún empleado local. Yo impuse una dinámica (sic) de mucho trabajo”, agregó la periodista en otro tuit.