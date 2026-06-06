Exhorta Gobierno federal a la CNTE a concluir plantón tras presentar propuestas

El Gobierno federal llamó este sábado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a concluir sus movilizaciones en el Centro Histórico de la Ciudad de México, luego de presentar propuestas concretas en torno a las dos principales demandas del magisterio: la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y modificaciones al sistema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Mediante un comunicado, emitido en forma conjunta por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE, el titular de la SEP, Mario Delgado, informó que durante toda la semana se mantuvieron reuniones con representantes de la CNTE para alcanzar acuerdos en beneficio de la educación.

La primera propuesta del Gobierno consiste en una reforma educativa que implica la desaparición de la USICAMM, compromiso que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asumió durante su campaña.

Para concretarla, las autoridades plantearon una ruta de trabajo con fechas específicas que permitiría presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión en el próximo periodo de sesiones ordinarias.

Según el comunicado, la reforma buscaría garantizar los derechos laborales del magisterio, fortalecer la transparencia y erradicar prácticas de nepotismo, favoritismo y corrupción.

“Con esta propuesta se lograría un hecho histórico en la relación entre el Estado mexicano y las y los maestros”, señaló Delgado.

Las autoridades subrayaron además que la reforma deberá construirse a partir de la opinión de los docentes de todo el País, escuela por escuela, para que sean ellos quienes determinen junto con el Gobierno sus alcances y metas.

Respecto a la segunda demanda central del magisterio, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el director general del ISSSTE, Martí Batres, reconoció que dicha abrogación total enfrenta dificultades financieras de magnitud.

“Hemos manifestado históricamente que fue una medida impulsada por el neoliberalismo profundamente injusta para los trabajadores al servicio del Estado, y cuya abrogación total resulta en estos momentos muy difícil lograrlo, dado que requeriría un estimado de recursos equivalentes a 20 puntos del PIB, que es la cantidad que el gobierno ha dejado de ahorrar para pagar las pensiones, porque dejó de existir el esquema solidario desde el 2007”, expuso Batres.

Como alternativa, el Gobierno propuso la creación de una aseguradora pública que operaría de forma estratégica junto con Pensionissste para fortalecer la opción pública dentro del sistema de cuentas individualizadas.

Batres destacó que Pensionissste es actualmente la Afore con las comisiones más bajas del sistema, y que la aseguradora pública sería también la de menor costo, lo que garantizaría que esos ahorros se tradujeran en mejores pensiones para los cotizantes.

Agregó que con ambas figuras operando en conjunto, un trabajador al servicio del Estado que optara por esas opciones no aportaría un solo peso a ningún banco ni institución privada, ya que todo permanecería dentro del ámbito público.

El comunicado conjunto también recordó que durante el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se impulsó una reforma para limitar el cobro de comisiones excesivas, lo que situó las comisiones por debajo del promedio internacional.

Según las autoridades, alrededor de 175 mil millones de pesos que se iban a cobrar hasta el año 2030 quedaron en las cuentas de los trabajadores.

Adicionalmente, el Gobierno reiteró que el Fondo de Pensiones para el Bienestar garantiza un complemento entre la pensión derivada de las cuentas individualizadas y el último salario percibido por el maestro como trabajador activo, con el fin de evitar una pérdida de ingresos al momento del retiro.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, afirmó que los docentes ya cuentan con una ruta propuesta para resolver los temas de ingreso y promoción a la labor docente, y que los espacios de negociación local y estatal permanecen abiertos.

La funcionaria federallanzó un llamado directo a la CNTE para poner fin al plantón en el Zócalo capitalino ante el inminente cierre del ciclo escolar.

“Hacemos un exhorto a concluir esta protesta y no afectar más las clases de niñas y niños que están próximos a concluir el ciclo escolar y evitar también la afectación a trabajadores, visitantes y comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México”, señaló.

Las negociaciones se desarrollaron con la presión adicional que representa la proximidad del Mundial de Futbol 2026, cuya celebración elevaría el costo político y logístico de mantener movilizaciones en el corazón de la capital del País.