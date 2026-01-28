$!Exige PAN acciones tras ataque armado contra diputados en Culiacán

Tras el ataque armado en el que resultaron heridos los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, el Partido Acción Nacional exigió a las autoridades acciones inmediatas y el esclarecimiento de los hechos.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, condenó el hecho y expresó a través de redes sociales su solidaridad con los legisladores y sus familias.
En ese sentido, advirtió que la violencia en el país ha rebasado los límites.
“La violencia e inseguridad que vive México ha rebasado todos los límites, esperamos el esclarecimiento de los hechos”, señaló en redes sociales.
A nivel estatal, el PAN Sinaloa llamó a una respuesta inmediata de las autoridades y manifestó su respaldo a los diputados heridos.
La dirigencia estatal indicó que mantiene sus oraciones por la salud de ambos legisladores.
“Condenamos los hechos violentos donde resultaron heridos los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, desde el Partido Acción Nacional exigimos a las autoridades acciones inmediatas”, apuntó.