$!Exige PAN acciones tras ataque armado contra diputados en Culiacán

Tras el ataque armado en el que resultaron heridos los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, el Partido Acción Nacional exigió a las autoridades acciones inmediatas y el esclarecimiento de los hechos.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, condenó el hecho y expresó a través de redes sociales su solidaridad con los legisladores y sus familias.

En ese sentido, advirtió que la violencia en el país ha rebasado los límites.