$!Exigen poner atención a foco rojo por desapariciones en frontera entre Ciudad Juárez y Guadalupe de Bravo, Chihuahua

La petición del apoyo del Gobierno Federal también la hizo el Coordinador de los programas de Acompañamiento a Familiares de Personas Desaparecidas, Personas Defensoras de Derechos Humanos o Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Asociación Civil, Gabino Gómez Escárcega.

Dicha solicitud la hizo tanto al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su más reciente visita a Chihuahua en diciembre, como al Subsecretario de los Derechos Humanos del Gobierno Federal, Alejandro Encinas y al Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval, además de reiterarlo de manera pública.

“El día que vino el Presidente de la República, que estuvo aquí en Palacio (de Gobierno de Chihuahua) yo platiqué con él, le dije así de manera muy breve que había una situación de foco rojo en la frontera, que debería el Gobierno, que es interés de todos los niveles de Gobierno poner atención, incluso le solicité en particular la intervención de equipo de las Fuerzas Armadas para hacer búsqueda”, continuó Gómez Escárcega en entrevista.

“En particular, por lo pronto la utilización de helicópteros de las Fuerzas Armadas, el Presidente dijo que sí y le ordenó, le pidió, le dijo ahí al Subsecretario de Derechos Humanos que estaba de acuerdo, que de inmediato se empezara a instrumentar, ese día platiqué con el Secretario de la Defensa Nacional, el General Crescencio Sandoval, le dije lo que le había dicho el Presidente”.

En ese mismo lugar se pusieron de acuerdo el titular de la Sedena y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, para empezar a trabajar la implementación del uso de un helicóptero por lo pronto de las Fuerzas Armadas.

“Pero además, que se instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores para la búsqueda en la frontera en ambos lados (tanto de México como de los Estados Unidos) porque no tenemos la certeza de que algunos cruzaron, otros no cruzaron, no sabemos, no se tiene la información, porque además el aparato de investigación y de búsqueda del Gobierno del Estado (de Chihuahua), como dicen las compañeras, han hecho esfuerzos, pero sin resultados, les falta algo más, algo más falta ahí”, enfatizó el activista.